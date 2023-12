Nieuwe jonkvrouwen en ridders bij Confrérie Rat Mort

Tijdens een intronisatieplechtigheid in de Alice Freyzaal is een groep nieuwe jonkvrouwen en ridders aangesteld die voortaan deel uitmaken van de Confrérie Rat Mort. De Confrérie zag het levenslicht in 1896 onder impuls van baron James Ensor. Confrérie Rat Mort vormt een onderdeel van de Koninklijke Cercle Coëcilia. Deze socio-culturele vereniging werd opgericht door kunstschilders Emile Bulcke en James Ensor in 1861. De feestende vereniging staat in voor kunst en liefdadigheid aan de mensen in nood. Momenteel betreft het vooral steun aan goede doelen zoals de vzw Lichtbaken. Alle betrokkenen kijken nu al uit naar zaterdag 23 maart 2024. Bij het begin van de lente organiseert de Koninklijke Cercle Coecilia Rat Mort haar galafeest ‘James Ensor’ in het kursaal. (BVO/foto BVO)