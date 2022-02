Nieuwe internationale erkenning voor Deerlijkse Balletschool Raymonda in Berlijn

De internationale danswedstrijd in Berlijn werd een meevaller over de hele lijn voor Balletschool Raymonda uit Deerlijk. “Na Parijs werd het voor ons opnieuw een topontmoeting”, stelt Wendy Demeyere. “Een nieuwe bevestiging dat we goed bezig zijn met onze groep.”

Wendy Demeyere maakte samen met acht dansers van Balletschool Raymonda de verplaatsing naar de Duitse hoofdstad Berlijn. “We beleefden er echt een fantastische tijd die we op de laatste dag met een knaller konden afsluiten. “We hadden niet alleen de eer om tijdens het slotgala 3 van onze stukken te mogen presenteren, we behaalden ook super resultaten.”

“We behaalden op deze prestigieuze wedstrijd brons voor onze groepschoreo ‘Sophisticated’ van Julie Seyns. Matthis Laevens ging twee keer met de allerhoogste eer lopen. Hij behaalde goud in solo klassiek en in solo modern met een choreo van Morgan Duquesne. Hij viel nog meer in de prijzen want hij won opnieuw verschillende ‘scholarships’ waaronder een acceptence full scholarship voor Dutch National, Munchen en Berlijn.”