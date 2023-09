Nieuwe hoofdleiding voor KSA Grensvuur

KSA Grensvuur gaat volgende maand het nieuw werkjaar in met twee nieuwe bondsleiders. Na vier jaar stopt Briek Verhaeghe en neemt afscheid van de KSA. Warre Devogel stopt na één jaar als hoofdleider, maar blijft wel lid. De jeugdbeweging heeft twee zomerkampen achter de rug. De terugkeer van de tentenkampers betekende ook het officiële einde van het werkjaar.

“We kunnen terugblikken op een wederom fantastisch KSA-jaar boordevol geweldige activiteiten, meer dan geslaagde evenementen en onvergetelijke avonturen met KSA’ers onder elkaar”, klinkt het bij de twee afscheidnemende hoofdleiders.

Stapje terug

“Ik nam de beslissing om een stapje terug te zetten en actief te blijven, zonder de functie van hoofdleider verder uit te oefenen”, zegt Warre, die een jaar geleden Bettie Lernout opvolgde. “Maar ik ben vastbesloten om als lid van de leidersploeg nog een tijdje het beste van mezelf te geven voor onze vereniging.”

tweede thuis

“In tegenstelling tot Warre heb ik de beslissing genomen om mijn blauw-oranje KSA-hemd aan de haak te hangen en volledig afscheid te nemen van de mooiste vereniging van het land”, geeft Briek aan. “Ik kan terugkijken op ontelbare fantastische momenten met schitterende mensen, die ik allemaal uit de grond van mijn hart wil bedanken. Ze hebben van de KSA de laatste jaren voor mij een tweede thuis gemaakt en daarvoor kan ik iedereen niet genoeg bedanken. Ik heb ontzettend genoten van elke seconde.”

“Hoewel we het ongelooflijk hard zullen missen, willen we het nieuwe bondsteam erg veel succes wensen”, aldus Warre en Briek. “We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit goed gaan doen.” (EDB)