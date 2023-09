Nieuwe grootmeester voor Orde van de Ezel

Sinds zondagmorgen heeft de Orde van de Ezel een nieuwe grootmeester. Tijdens een academische zitting in de raadzaal van het gemeentehuis gaf grootmeester Eddy Lafaut (70) zijn witte stola door aan opvolger Carl Vereecke (61).

De Orde van de Ezel, de lokale vereniging die ijvert om de naam en faam van de gemeente Kuurne bekendheid te geven, kent een rijke geschiedenis sinds de oprichting in 1975. Hun eerste grootmeester in functie was Albert Bossuyt, die echter snel overleed en in datzelfde jaar opgevolgd werd door wijlen Rudi Raes. In 2013 nam Eddy Lafaux het grootmeesterschap van hem over. Hij beleefde tijdens deze periode heel wat mooie momenten. “Ik kijk met heel veel plezier terug op de afgelopen tien jaar”, opent gewezen grootmeester Eddy Lafaux. “Zelf ben ik opgegroeid in Izegem, tot de liefde mij naar Kuurne bracht. Al snel trad ik toe tot het braderiecomité, om in 1991 de overstap te maken naar de Orde van de Ezel. Aanvankelijk stond ik bij de Orde in voor de communicatie naar buiten uit, maar toen grootmeester Rudi Raes ineens ziek werd, kreeg ik al snel de taak van vervangend grootmeester. Het was een functie die mij aansprak en zo rolde ik stilaan in het grootmeesterschap.”

Luisterend oor

Eddy Lafaut is gehuwd met Martine Bailleul. Samen hebben ze twee kinderen, Delphine en Sébastien, die inmiddels ook al zorgden voor drie kleinkinderen. Professioneel werkte Eddy Lafaut 35 jaar als sales developer bij Lancôme L’Oréal. Eddy was daarbij steeds een luisterend oor voor zijn klanten. Die eigenschap kwam hem ook goed van pas binnen de Orde van de Ezel. “Ik heb heel wat mooie momenten beleefd de afgelopen tien jaar”, gaat Eddy verder. “Zo herinner ik mij onder meer de introductie van de Ezelstaart, de samenwerking die de Orde aanging met de Drie Wijzen en de diverse goede doelen die we steunden met de Orde.”

Opvolging

Eddy besloot dat het tijd werd om opvolging te zoeken toen hij zijn 69ste verjaardag vierde. “Toen ik Carl vroeg waarom hij grootmeester wilde worden, antwoordde hij dat hij dat uit buikgevoel doet. Ik was meteen gerustgesteld dat hij de juiste persoon was om me op te volgen.” Voor Eddy Lafaut stopt het overigens niet binnen de Orde van de Ezel, want hij wordt nu member-emeriti. (BRU)