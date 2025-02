Nieuwe gidsbrochure bundelt levendig verenigingsleven: “Neem je tijd om te bladeren”

De vzw De Helpende Hand stelt met de brochure ‘Loppem Leeft!’ een 20-tal Loppemse verenigingen voor die het dorpsleven in ruime zin verbinden. Deze eerste editie maakt elke Loppemnaar wegwijs in o.a. sport, cultuur en de lokale natuur. Elk adres in Loppem ontvangt het boekje nog deze maand.

Volleybalclub Davolo, Feestcomité Loppem, Gezinsbond, OKRA en Neos: het brochureboekje ‘Loppem Leeft!’ bundelt 20 lokale verenigingen die het jaar rond het dorpsleven in Loppem kleur geven. Elke vereniging wordt daarin kort voorgesteld met hun agenda voor 2025 en contactgegevens. De brochure van vzw De Helpende Hand Loppem wil een uitgebreide gids zijn om voor elke Loppemnaar, van jongeren tot senioren, een brede waaier aan activiteiten voor te stellen.

“Voor o.a. inspirerende natuurbeleving of sportieve uitdagingen zijn de Loppemse verenigingen dankzij geweldige vrijwilligers een motor voor onze lokale gemeenschap. Je kan dankzij hen bijzondere mensen ontmoeten en waardevolle vriendschappen opbouwen”, zo stelde Wim Allemeersch, bestuurslid van Gezinsbond Loppem en voorzitter van De Helpende Hand de eerste editie van ‘Loppem Leeft!’ voor.

Handig formaat

“Wie nog niet lang in Loppem woont, of wie nieuwe ontspanning zoekt: neem je tijd om door het boekje te bladeren om inspiratie op te doen. Hou het in de buurt en ontdek creatieve workshops, muzikale of theateroptredens, natuurwandelingen of sport, of gewoon momenten van gezellig samenzijn in het dorp.”

Nadat het magazine Info Loppem vorig jaar wegviel, was er vraag naar een opvolger. Met de eerste editie van Loppem Leeft! helpt vzw De Helpende Hand Loppem de vereniging te vinden die bij de interesses van jong en oud past. Tijdens de voorstelling ervan in MFC Sint-Maarten werd ook het nieuwe bestuur van de vzw voorgesteld, waarvan alle leden zelf in hun Loppemse vereniging als vrijwilliger of bestuurslid actief zijn. De Helpende Hand koos er bewust voor om de brochure als papieren uitgave in een handig formaat uit te brengen, om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, ook wie niet steeds digitaal zijn weg wil vinden. “Elk jaar plannen we een nieuwe uitgave uit te brengen, om nog meer Loppemse vrijwilligersverenigingen erin op te nemen”, duidt Wim Allemeersch.

“Loppem Leeft! is immers een uitnodiging om deel uit te maken van de bruisende gemeenschap die Loppem bijzonder maakt.” De gidsbrochure valt deze maand februari bij alle Loppemse adressen in de bus. (HV)