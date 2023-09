Nieuwe gemeenschapszaal Beythem Kerke opent officieel de deuren

De nieuwe gemeenschapszaal ‘Beythem Kerke’ in Beitem opende vrijdagavond haar deuren voor het grote publiek. Daarmee is, naast de uitbreiding van jeugdheem De Ketting en de nieuwe school De Klim, het laatste puzzelstukje gelegd in de nieuwe kern van Beitem.

De ontwijde Sint-Godelievekerk moet het kloppende hart worden van de Beitemse gemeenschap. Na een succesvol participatietraject, werd het ontwerp voor de herinrichting van de kerk in januari 2022 goedgekeurd. In oktober van hetzelfde jaar gingen de werken van start en nu, 10 maanden later, is de zaal klaar om de Beitemnaars en hun verenigingen te ontvangen.

De nieuwe gemeenschapszaal heeft een inkom langs de straatkant en één vanuit de nieuwe groenzone. Het schip van de kerk doet dienst als grote polyvalente zaal, terwijl het koor achterin een kleinere polyvalente ruimte herbergt die via een dubbele deur toegang biedt tot het terras. De zaal is voorzien van een sanitaire blok en de uitgeruste keuken grenst aan een bar met doorgeeffrigo. Een nieuwe, houten trap leidt naar de mezzanine waar men een gezellige lounge kan creëren en uitzicht heeft op de grote zaal. Het orgel en de klokken van de kerk bleven bewaard.

Grondige metamorfose

Ook de publieke zone die de verschillende gebouwen op de site met elkaar verbindt, onderging een grondige metamorfose. Naast nieuwe speelelementen en twee petanquevelden, kunnen kinderen er op een natuurlijke speelzone spelen van meer dan 1000 m2. De pastorietuin herinnert met haar lage beplante muurtjes aan de oude pastorie en creëert een aaneenschakeling van kleinere park- of tuinkamers. Veilige paden en verbindingen zorgen ervoor dat de volledige site vlot toegankelijk en doorkruisbaar is. Heel wat fietsenstallingen zijn voorzien en de bestaande parking werd omgevormd tot een nieuwe parkeerzone met plaatsen voor mindervaliden, laadpunten voor elektrische wagens en een mobipunt.

De officiële opening van de gemeenschapszaal betekent ook dat de sleutel wordt overgedragen aan de nieuwe vzw. In januari 2023 legde een groep geëngageerde vrijwilligers de statuten neer van een nieuwe vzw die zal instaan voor de uitbating van de zaal. De vzw Beythem Kerke werkte het laatste half jaar nauw samen met de Stad en was een klankbord bij het nemen van de laatste beslissingen.

Niet het sluitstuk voor Beitem

De opening van Beythem Kerke luidt een nieuw hoofdstuk in voor Beitem en haar bewoners, maar vormt niet het sluitstuk van werken.

De buurt werd al regelmatig geteisterd door teveel water. Om Beitem beter te beschermen, onderneemt de Stad Roeselare samen met diverse partners verschillende acties. Die zullen starten in het voorjaar van 2024 en gefaseerd uitgevoerd worden.

“Zo zal er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden in delen van de Kerkhofstraat, Landmansstraat, Mgr. Catrystraat en de Koolbrandersstraat. Ook wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied (kortweg G.O.G.) aangelegd op gronden in de Meerlaanstraat met een buffercapaciteit van bijna 3,5 miljoen water. Daardoor wordt het risico op wateroverlast nog aanzienlijker beperkt”, horen we van schepen Francis Debruyne.

Vanaf 2025 volgt dan de structurele herinrichting van de Meensesteenweg ter hoogte van Beitem, te beginnen met voorbereidende nutswerken.