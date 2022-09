Nieuwe club voor telegeleide modelwagentjes in Reningelst: “Eerste wedstrijd was een succes”

Onlangs werd een nieuwe club opgericht voor liefhebbers van telegeleide modelbouwwagentjes. Het is de bedoeling om maandelijks wedstrijden te organiseren. De eerste samenkomst had plaats in zaal Rookop in Reningelst.

“Een viertal weken geleden lanceerde ik via Facebook het idee om eens een dergelijke wedstrijd in Poperinge te organiseren. Samen met John Delanote uit Dikkebus en Guy Degraeve uit Poperinge vormden we een soort dagelijks bestuur. We kennen elkaar door ontmoetingen op andere wedstrijden. Maar hiervoor moesten we steeds minimum een uur rijden, en zo kwamen we op het idee om in eigen regio een club te stichten”, zegt initiatiefnemer Steve Dejonckheere uit Dikkebus. “We keken uit naar een zo groot mogelijke zaal in Poperinge, maar momenteel voert men werken uit in de Maekeblydezaal. Die zaal is 800 vierkante meter groot, maar wel zeer duur. Daarom weken we uit naar De Rookop in Reningelst. We legden die vol met tapijten, en met houten planken bouwden we een parcours. Eigenlijk is het een soort rally in het klein, maar dan zonder lawaai. Het betreft immers elektrische modelwagentjes op schaal 1/10 of 1/12. De autootjes zijn zowat 40 centimeter lang, en bestemd om binnen te rijden”, vertelt Steve nog.

Geen speelgoedauto’s

“Het zijn zeker geen speelgoedauto’s meer. De basiskostprijs bedraagt zowat 500 euro, maar voor de heel dure modellen kan dat oplopen tot 2.500 euro. Wij sleutelen er zelf aan, om een optimale instelling te verkrijgen. De autootjes beschikken over een transponder, die alle mogelijke gegevens verzamelt. Vorige zondag organiseerden we onze eerste wedstrijd, en we waren zelf verrast dat daar al 25 deelnemers op af kwamen”, zeggen de initiatiefnemers, die al gecontacteerd werden om te helpen bij de organisatie van wedstrijden van Tamiya in heel België. Tamiya is een van de vijf merken van wagentjes. Later zouden ze de kans krijgen om een manche te organiseren van het Belgisch-Nederlands kampioenschap, waar minimaal 60 rijders op afkomen. Iedereen vanaf 16 jaar, die sportief rijdt, een grote liefde heeft voor dergelijke wagentjes en bijdraagt tot een leuke groepssfeer, is van harte welkom. De volgende manche heeft plaats op zondag 16 oktober van 13 tot 17.30 uur in De Rookop. In de voormiddag wordt er opgebouwd, over de middag zijn er snacks te verkrijgen. Deelnemen kost 10 euro om een namiddag mee te rijden.

Info: Steve Dejonckheere 0476 78 86 92 steve.dejonckheere@telenet.be of de Facebookpagina Westhoekracing.