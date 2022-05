Nieuwe carnavalsvereniging ‘De Patrontjes’ telt af naar februari: “Leute maken staat voorop”

Zaterdagmorgen werd in brasserie Les Vedettes de nieuwe carnavalsvereniging ‘De Patrontjes’ boven de doopvont gehouden.

“Toen in februari de autokaravaan van kandidaat-prins LBBR I hier passeerde, begon het bij een aantal cafégangers te kriebelen. De muziek, de ambiance, het allemaal samen leute maken: veel Blankenbergenaars hebben dat tijdens corona ontzettend hard gemist en zo ontstond tussen pot en pint het idee om een nieuwe carnavalsvereniging op te richten met Les Vedettes als clublokaal. Wij zijn allemaal oud-carnavalisten van middelbare leeftijd, die ofwel hun carnavalsvereniging ontgroeid waren, ofwel gestopt zijn omdat de vereniging ermee stopte. Maar we kennen dus het klappen van de zweep nog wel”, knipoogt voorzitter Hans Driessens.

Hijzelf zat vroeger bij de Voorstadruttels, maar er zijn ook ex-leden van De Kippetjes en De Splenterbomme bij de nieuwe carnavalsgroepering aangesloten. “De Patrontjes is een verwijzing naar het huisbier dat hier geschonken wordt. ’t Patrontje is een stevig bier. Sterk en pittig, net als wij”, klinkt het. De eerste activiteit van De Patrontjes volgt allicht in de loop van juli. “Dat wordt een visproeverij, en dat is geen toeval: er zijn ook al een aantal vissers aan boord van onze vereniging gestapt”, zegt voorzitter Hans. “Ondertussen gaan we richting de twintig leden, het vereiste minimum om mee te mogen lopen in de stoet. Maar veel groter dan dat willen we ook niet worden, anders wordt het weer moeilijker om de groep samen te houden.”

Carnaval lijkt op dit moment nog ver weg, maar De Patrontjes tellen al af. “Iedereen heeft er zoveel zin in. We gaan er alles aan doen om de naam van onze groep hoog te houden en een meerwaarde te zijn voor carnaval. Leute en plezier maken zal in onze vereniging voorop staan”, besluit voorzitter Hans Driessens. De nieuwe carnavalsvereniging is te contacteren via info@depatrontjes.be.