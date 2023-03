Nieuwe bierclub gaat van start in In ’t Paradijs

In het bierhuis In ’t Paradijs in de Menenstraat in Geluveld waait er sinds begin dit jaar een nieuwe wind. Jonas Gryson heeft de zaak van zijn vader Franky overgenomen. Schokkende veranderingen zijn er niet gebeurd, toch behoren de oprichting van een bierclub en een nieuw zaaltje tot enkele van de nieuwigheden

In ’t Paradijs is een begrip in Geluveld. Al voor de Eerste Wereldoorlog werd het café uitgebaat door Jules Masschelein en Colarie D’Hondt. Wat bijzonder is, is dat het café sinds 1936 in handen is van dezelfde familie.

Familiebedrijf

In dat jaar kwamen Jules Lapère en zijn echtgenote Maria Demeyer in het café wonen. Hij was veehandelaar en herbergier. In 1951 werd de zaak overgenomen door zoon Robert en Paula Alderweireld. Robert was veehandelaar en Paula stond achter de toog. In ‘t Paradijs was toen de thuishaven van BS Geluveld, de vinken – en kaartersclub. Paula hield het café 61 jaar lang open en overleed in 2012. Het café onderging een grondige renovatie toen dochter Christa Lapère en Franky Gryson de zaak overnamen. Sinds dit jaar is zoon Jonas Gryson de zaakvoeder.

“De uitgebreide bierkaart blijft de belangrijkste troef”, zegt Jonas (27), die nog regelmatig hulp krijgt van vader Franky.

Uitgebreide bierkaart

“Op onze kaart staan meer dan 100 soorten bier die op regelmatige tijdstippen vernieuwd en verder uitgebreid worden. Meerdere bieren van het vat en het bier van het moment vallen in de smaak. Daarnaast werd de kaart aangevuld met meerdere cocktails, alcoholvrije dranken en hapjes.”

Het café trekt een grote variatie van publiek aan. Senioren vind je er in groten getale in de namiddag, terwijl jongeren eerder op latere tijdstippen de bierkaart komen raadplegen. In de zomer is het meestal zoeken om een tafeltje te vinden op het gezellige terras. Niet alleen mensen van Groot-Zonnebeke hebben het café gevonden, maar ook inwoners van de buurgemeenten behoren tot het vast cliënteel. “Op bepaalde tijdstippen zelfs mensen uit Dendermonde en zelfs Schaarbeek”, lacht Jonas. Er werd een mooi feestzaaltje in gebruik genomen naast het café dat gehuurd kan worden voor feesten, evenementen, communies of andere bijeenkomsten.

Bierclub

Nog een nieuw initiatief is de bierclub. Het enthousiaste bestuur bestaat uit Jonas Gryson (voorzitter), Geert Vercamer (secretaris), MarielleRenders (penningmeester), Rik Colleit (PR) en Bram Beelprez (logistiek) “De jaarplanning staat al vast”, legt Jonas uit. “Een keer per maand worden er per thema verschillende bieren gedegusteerd, telkens met deskundige uitleg door een kenner. Ons hoofddoel is het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin.”

De bierclub kent alvast een enorm succesvolle start, want in een recordtijd waren alle 40 à 45 plaatsen onmiddellijk volzet. (NVZ)