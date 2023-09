Nieuwe bestuursleden tellen af naar Winkel Koerse

Met Olivier Ghekiere (27) en Willem Dendauw (24) is er vers bloed binnen het bestuur van Winkel Koerse. Beide Winkelnaars tellen af naar dinsdag 3 oktober, de dag van het belangrijkste evenement in Sint-Eloois-Winkel. “De voorbije jaren waren we beiden op de één of andere manier wel al verbonden aan de paardenkoers, maar nu merken we van dichtbij wat voor een geoliede machine de organisatie is.”

Ruim anderhalve week voor het paardenkoersevenement waren de organisatoren van Winkel Koerse al volop aan de slag in de Gullegemsestraat. Het bestuur kan sinds dit jaar ook rekenen op twee nieuwe krachten. Olivier Ghekiere (27) en Willem Dendauw (24), beiden Winkelnaars, zorgen voor verjonging binnen de vzw. “Voor mij is Winkel Koerse een jaarlijkse traditie. Als KSA-leider kwam ik hier vroeger tijdens het evenement mee de bar uitbaten. Meehelpen tijdens Winkel Koerse is me dus niet vreemd. Nu ik al enkele jaren geen leider meer ben, wil ik me toch graag blijven engageren.”

Vader al in bestuur

Ook voor Willem was de stap richting het bestuur van Winkel Koerse eigenlijk best wel logisch. “Mijn pa Koen is al bestuurslid en de voorbije jaren kwam ik vaak al meehelpen bij het klaarzetten. Ik ben zelf ook actief binnen de paardensport en heb hier nog meegereden met de pony’s. Ik wou graag het hele verhaal rond Winkel Koerse meemaken en zet me dan ook graag als bestuurslid in voor het hele gebeuren.”

Verjonging

Een duidelijk taak binnen het bestuur hebben beide nieuwe krachten nog niet. “Het is voorlopig nog wat zoeken, maar we hebben de voorbije weken wel al veel bijgeleerd. Je merkt gewoon dat de organisatie achter Winkel Koerse een geoliede machine is. We denken wel dat we een meerwaarde kunnen betekenen, want verjonging binnen een vereniging is altijd goed. Nieuwe mensen brengen misschien nieuwe inzichten.” Olivier en Willem kijken nu reikhalzend uit naar hun eerste Winkel Koerse als bestuurslid. “Het wordt een drukke dag, al zijn we er zeker van dat we er ook volop zullen van genieten.” (BF)