Nieuwe bestelwagen voor verenigingen: “Een gegeerd item binnen de uitleendienst”

Voor de derde maal al, stellen het stadsbestuur en de firma Special ad een bestelwagen gratis ter beschikking van de verenigingen. Dat is mogelijk door de beletterde sponsoring van Poperingse handelszaken. Bovendien schenkt Special ad 2.500 euro ter beschikking van lokale goede doelen.

“Het betreft de langste bestelwagen die we ter beschikking hebben, hij is een goede zeven meter lang. Vooraan zijn er drie zitplaatsen, achteraan zijn er geen zitplaatsen en kan de ruimte optimaal gebruikt worden voor opslag van materieel. De belettering gebeurde door een Poperingse firma”, zegt Wim Ivens, zaakvoerder van Special ad uit Lebbeke.

“Het betreft de derde samenwerking tussen die firma en ons stadsbestuur. In 2014 kregen we de eerste bestelwagen gratis. Die hebben we na vier jaar ingezet voor De Stokpop. In 2018 kregen we een tweede wagen. Die gaat nu naar de diensten cultuur en groen. Nu hebben we dus een derde. Het gebruik en de verzekeringen zijn gratis voor de verveningen, de enige voorwaarde is de wagen volgetankt en liefst zonder blutsen, terug te bezorgen. Alleen verkeersboetes moeten door de verenigingen zelf betaald worden. Iedereen die in Poperinge iets organiseert voor de eigen leden of voor het brede publiek (dus niet voor een verhuis of een privaat tuinfeest) kan de bestelwagen reserveren bij de dienst cultuur. De chauffeur moet minstens 21 jaar zijn”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V):

72 verenigingen

“Na telkens vier jaar is dit voertuig aan vervanging toe. De huidige bestelwagen wordt voor 8.400 euro gekocht door de stad en wordt ingezet bij de dienst cultuur, na de verwijdering van de belettering. De oude bestelwagen van cultuur gaat naar Stokpop”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V).

“In de afgelopen jaren werd de bestelwagen een gegeerd item binnen de uitleendienst. Het voertuig was 519 op 1.043 dagen (sinds januari 2019) in gebruik, rekening houdende dat in 2020-2021 veel activiteiten door corona geschrapt werden. Belangrijke gebruikers waren de stads- en OCMW-diensten, onder andere voor de grotere evenementen zoals het Kunstenfestival Watou of verhuizingen… Andere belangrijke gebruikers waren De Witsoonestappers, de harmonie, wijk- en feestcomités, het jeugdhuis, carnaval, FLAC, alle jeugdverenigingen, Marktrock… In de afgelopen jaren maakten al 72 verschillende verenigingen, opvallend veel uit de deelgemeenten, en stadsdiensten gebruik van de bestelwagen”, aldus nog schepen Vandromme.

Goede doelen

De firma Special ad stelt 2.500 euro ter beschikking van lokale goede doelen. Het stadsbestuur mag die doelen zelf naar voor schuiven. Dit keer werd gekozen voor ’t SchildPad (inzet voor psychisch welzijn van kinderen en jongeren), en De Wervel (voedselbank, tweedehandse kledij en huisraad voor 120 kansarme gezinnen per week). Het derde goede doel werd Akabe De Iris (Scoutsgroep voor jongeren met een beperking of bepaalde stoornis, extra noden), het vierde werd De Fietsbib (deelsysteem dat vooral draait op de inzet van vrijwilligers, actief in de lokale uitleenpunten). En tenslotte was er Thûs, een vzw die op een laagdrempelige manier mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt.