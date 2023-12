Nieuwbouwproject scoutslokaal Casa krijgt toch groen licht: “Wilden niet over één nacht ijs gaan”

Enkele weken geleden overwoog het lokaal bestuur van Koksijde nog of de aankoop en herinrichting van vakantiecentrum La Rose des Sables in Oostduinkerke een alternatief zou kunnen zijn voor de geplande nieuwbouw. Want de recente raming voor die nieuwbouw bleek ineens de pan uit te swingen en zou oplopen tot 1.419.453 euro, zelfs nadat er in de herwerkte versie van het bestek vereenvoudigde materialen werden gekozen en nadat de afbraak van het oude gebouw in de Duinparklaan uit het dossier werd gehaald. Vrijdag is definitief beslist: het lokaal bestuur kiest voor het nieuwbouwproject!

De gemeente Koksijde zet de procedure voor het nieuwbouwproject van Scouts Casa Oostduinkerke dus verder. Dit werd herbevestigd op donderdag 14 december tijdens een constructief overleg tussen de scouts Oostduinkerke (Casa ODK), burgemeester Marc Vanden Bussche, de projectleider en de jeugddienst.

Nieuwbouwproject

Toen begin oktober bekend werd gemaakt dat vakantiecentrum La Rose des Sables de deuren zou sluiten, werd ook deze locatie als mogelijke optie voor een nieuwe stek voor de scouts bekeken. Het is inderdaad een locatie met heel wat troeven, en het lokaal bestuur onderzocht daarom ook deze piste. Na een grondige analyse blijft het eerder voorgestelde nieuwbouwproject echter een veel betere optie.

Bij Scouts Casa Oostduinkerke wordt positief gereageerd: “We zijn als werkgroep heel tevreden dat het gemeentebestuur de vooropgestelde investering in de infrastructuur voor onze werking herbevestigd heeft. Het project liep ondertussen om diverse redenen wat vertraging op. Samen met het gemeentebestuur werd gekeken voor extra steun tijdens deze overgangsperiode. Zo kan de leidingploeg op vrijdagavond vergaderen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke (Erfgoedhuis Bachten de Kupe). Op zaterdagnamiddag opent, naast de grote zaal van de gemeenteschool, ook de Bolledroom de deuren voor ons. Het tot de nok gevulde krachtballokaal, ook bekend als ons tijdelijk materiaalkot, wordt ook een stuk toegankelijker. Een deel van het kampmateriaal vindt een nieuwe locatie in de buurt. Indien er nog obstakels zouden zijn voor onze werking, staat het gemeentebestuur klaar om ons bij te staan.”

April 2025

Maandag 18 december zal het college van burgemeester en schepenen de nieuwe aanbesteding goedkeuren. Daarna kunnen aannemers inschrijven, worden de offertes gecontroleerd en (na aanstelling) zou de bouw rond april 2024 kunnen starten. De werken zouden ongeveer een jaar in beslag nemen, zodat het lokaal klaar zou kunnen zijn tegen april 2025. Deze termijnen hangen af van de snelheid waarmee de aannemer kan starten. Tijdens de werken blijven e scouts nauw betrokken.

Tevreden partijen

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We hebben alle pistes uitgebreid onderzocht, omdat we niet over één nacht ijs wilden gaan. Nu alles in kaart is gebracht, herbevestigen we dat de scouts van Oostduinkerke een nieuwe thuis krijgen. We hopen zo snel mogelijk te starten met de werken. Ik kijk uit naar het nieuwe scoutslokaal!”

Scouts Casa Oostduinkerke: “We kijken alvast uit naar de samenwerking en als werkgroep bedanken we ook de leidingploeg voor hun wekelijkse engagement. In deze regenachtige periode blijven ze vrijwillig de jeugd van Oostduinkerke en omstreken een leuke tijd geven.”