Nieuw veld voor hockeyclub Roeselare: “Mooi voorbeeld van hoe een gek idee een duidelijk plan werd”

Op de site van Onze Kinderen in Rumbeke werd zondagochtend het nieuwe veld voor hockeyclub Roeselare Rangers officieel geopend. “Deze plek is uitgegroeid tot een prachtige hockeysite”, aldus een erg tevreden voorzitter Michiel Van Eeckhoutte.

Twaalf jaar geleden werd er in Roeselare een hockeyclub opgestart. Wat kleinschalig begon op een moeilijk te bespelen veld op De Zilten, is inmiddels uitgegroeid tot een club met 600 leden.

“De werking van onze club is gebaseerd op enthousiasme, positiviteit en engagement. In 2016 vestigden we ons hier op Onze Kinderen. Vier jaar later bouwden we een clubhuis. Dankzij de stad kunnen we nu ook indoor hockey spelen in de gerenoveerde sporthal van Onze Kinderen”, somt Michiel Van Eeckhoutte, voorzitter van de Roeselare Rangers op.

Doordat de vereniging erg groeide werd een tweede plein broodnodig. De hockeyclub deelde vroeger de site met de Roeselaarse rugbyclub. Nadat die een nieuw onderkomen vond op Schiervelde konden de werken starten voor een tweede hockeyveld.

Burgemeester scoort eerste doelpunt

Dat hockeyveld werd zondagochtend officieel geopend. “Op wedstrijden op ons tweede plein moeten we nog even wachten. Het veld, het eerste dergelijke type kunstgrasveld in ons land, moet nog verder ingezand worden. Binnen enkele weken kunnen onze ploegen zich hier helemaal geven tijdens hun matchen. We beschikken voortaan over een fantastische hockeysite met twee mooie velden en de sporthal.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) mocht zondagochtend het allereerste doelpunt op het nieuwe veld scoren. De vier aanwezige schepenen speelden hem de bal toe.

“Dit is een echt mooie site geworden waarin ook jullie ambitie zit. We zijn ook blij dat ook de rugbyclub een uitstekende locatie heeft gevonden.”

Schepen van sport Piet Delrue (Lokaal Liberaal) roemde de vele vrijwilligers die er mee voor zorgen dat de hockeyclub floreert. Dat zijn er maar liefst 148. “De club is een mooi voorbeeld van hoe een gek idee twaalf jaar geleden een duidelijk plan werd. Dit is een hoogdag voor de sport in de stad.”

Foto Bert Feys