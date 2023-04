Nieuw lokaal en nieuwe outfit voor MC Bangermannen

Vijftien jaar geleden werd het motorcrossteam MC De Bangermannen opgericht door Philippe Van Troys, zijn dochter Colleen en Mia De Craemer.

In de beginjaren bestond het team enkel uit Colleen Van Troys, die toen nog aan de start te vinden was bij de quads. Ondertussen bestaat het team uit acht leden en hebben ze pas een lokaal in café De Kring. Ook kregen de rijders een nieuwe outfit. Philippe Van Troys stelt zijn team voor. “Colleen maakte in 2015 de overstap van de quads naar de zijspannen. Simon Dinneweth maakte in 2018 de overstap van de nationalen naar bakkenist. Sinds 2019 rijden zij samen met het zijspan. Het tweede zijspanteam Kevin Merreel en Ruben Van Mol zijn ook al enkele jaren samen terug te vinden aan het starthek bij de zijspannen. De Izegemenaar wordt al enkele jaren vergezeld door Limburger Ruben Van Mol. Zij zullen dit jaar voor het eerst in de kleuren van MC De Bangermannen aan de start staan bij de zijspannen”, zegt Philippe.

“Ward Crul is reeds enkele jaren aan de start te vinden bij de vrijetijdsrijders. Vorig jaar reed hij bij de nieuwelingen 250/500 open en dit jaar maakt hij de overstap naar de reeks nieuwelingen A open. Ook Lowie Vancompernolle was al enkele jaren aan de start te vinden. Dit jaar zal hij opnieuw aan de start staan bij de nieuwelingen 250/500 open.”

Crossweekend

Wie ook zijn debuut zal maken in die reeks is Raudi Verhaeghe. Hij maakt de overstap van de beloften. Ten slotte hebben we nog Athan De Witte. Hij reed vorig jaar ook al voor het team bij de beloften en maakt net zoals Raudi dit jaar de overstap naar de Nieuwelingen 250/500 open. Reeds 15 jaar organiseren De Bangermannen de motorcross in Tielt. Dit jaar gaat het crossweekend in Tielt door op 10 en 11 juni. Het spectaculaire circuit is gelegen langs de Ringlaan en bevat veel grote springbergen. Ook is er op zaterdag 10 juni terug een enduroreeks waar iedereen kan aan deelnemen. Zoals vorig jaar zullen de deelnemers spectaculaire hindernissen, onder andere boomstammen en auto’s, moeten bedwingen. De inkom bedraagt 14 euro, dit voor een heel weekend spektakel en plezier. Graag bedankt het team alle sponsors, supporters en medewerkers van de cross die dit alles mogelijk maken”, besluit Philippe. (WD)