Nieuw logo voor De Heuvellandstappers

Het jaarlijkse ledenfeest van De Heuvellandstappers in oc De Galoye werd een succes met zo’n 140 aanwezigen. De wandelclub pakte ook uit met een nieuw logo dat meer aansluit bij de naam van de club en het wandelgebied waar de vereniging actief is. Het logo is een voorstelling van Heuvelland met de zon die opkomt boven de heuvels. Ook de clubkledij wordt volledig vernieuwd, zowel voor de medewerkers als voor de wandelende leden. Op de foto zien we het bestuur met v.l.n.r. Brecht Lotegier, Karine D’Haene, Jacqueline Demeester, Sabine Winne en Stefaan De Schrijver. “We willen onze wandelaars laten genieten van de natuur, de stilte, het gezelschap… Want wandelen verbetert niet alleen de weerstand en de conditie, het verbindt mensen én zorgt voor een goede gezondheid en ook levenskwaliteit”, klinkt het. (foto EF)