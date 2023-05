Nieuw jasje voor percussie-afdeling Sint Cecilia

Bij de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint Cecilia Ardooie hebben ze drie goeddraaiende afdelingen. De harmonie staat er onder leiding van Peter Lejaeghere. Koen Haverbeke zorgt er met zijn F(l)ierefluiters voor dat nieuwe en jonge muzikanten passend aan hun trekken komen. Met Hans Dewachtere als dirigent is percussie een volwaardige en goed begeleide afdeling.

Deze percussie-afdeling wil mee zijn met de tijd en stopt zichzelf vanaf nu in een nieuw, keurig en eigentijds jasje. “Voortaan stappen we door het leven als Percussie-ensemble Ritmiek. Een eigentijds en mooi klinkende naam voor ons trommelkorps. Met deze nieuwe naam willen we ons wat onderscheiden van collega’s trommelkorpsen en percussie-ensembles. Een nieuwe naam maakt iets of iemand wel uniek. Met een nieuwe naam duidt je ook op de weergave van iets”, zegt de dirigent.

Eén groep

Ondanks de keuze van een nieuwe naam wil Hans wel benadrukken dat het percussie-ensemble wel een onderdeel blijft van de Koninklijke Muziekmaatschappij. “We zijn met zijn allen één groep en een grote muzikale familie.” De nieuwe naam luidt dus voortaan percussie-ensemble Ritmiek met als baseline ‘When Rhythm becomes music’. “Percussie–ensemble Ritmiek is een krachtig Vlaams woord dat cadans uitstraalt, tussen de verschillende maatsoorten heen. Met respect en waardering voor het marcheren en een grootse liefde voor ritme”, aldus Hans Dewachtere.

Ook de baseline is een weloverwogen keuze. “Ritme is naast vriendschap de basis van ons trommelkorps. Van ritme maken we muziek. Maar ons trommelkorps ondergaat een verandering. Ritme gaat over in melodie, melodie verandert in muzikale verhaallijnen en dit op instrumenten zoals een marimba, de xylofoon, vibrafoon of basgitaar. Dus vanuit dat ritme gestart maken we muziek… en is onze baseline compleet.”

Stipt

Het woordje ‘trommelkorps’ dekte ook niet de hele activiteit die ze onder leiding van Hans Dewachtere inoefenen. Ze zijn in staat om met de diverse instrumenten een heel repertorium te beheersen. Ritmiek telt op dit ogenblik een 25-tal leden. Wekelijks repeteren de muzikanten op zaterdag van 17 tot 19 uur. Ze hebben een repetitielokaal in het Hofland. “Als dirigent ben ik enorm trots op het volledige team. Iedereen is stipt aanwezig en speelt schitterend volgens het eigen niveau. De leden gaan uitdagingen aan die hen verder brengen op het muzikale vlak”, aldus de dirigent.

Wie Ritmiek wil zien en vooral horen kan hen aan het werk zien in Dwars door Beveren op 10 juni en ter gelegenheid van Ardooie ommegang op 17 juni. Nu al kondigen ze op 16 maart van volgend jaar een uniek concert aan in samenwerking met Leo 13 uit Izegem.