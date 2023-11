Nieuw fotocollectief ‘Collectief Contrast’ opgericht door afgestudeerde fotografen in regio Kortrijk

Het nieuwste fotocollectief ‘Collectief Contrast’ bestaat uit getalenteerde fotografen die in 2022 zijn afgestudeerd als beroepsfotograaf bij het CVO Scala. “We hebben als doel de kunst en praktijk van fotografie te bevorderen en te vieren door middel van tentoonstellingen, workshops en educatieve programma’s”, zegt voorzitter Jan Vandenberghe.

Collectief Contrast is een nieuw fotocollectief in de regio Kortrijk, opgericht door afgestudeerde beroepsfotografen van het CVO Scala in 2022. “Het is ontstaan uit een gedeelde passie voor fotografie en de drang om creativiteit te uiten door middel van beelden. Collectief Contrast verwelkomt fotografen van alle niveaus en achtergronden en creëert een ondersteunende gemeenschap voor creatieve groei en expressie”, aldus Jan.

“Het hoogtepunt van onze academische reis was de tentoonstelling ‘Bolsa Mixta’, die dient nu als springplank voor het nieuwe fotocollectief”

De oprichters, met als eindwerk de opvallende tentoonstelling ‘Bolsa Mixta’, zijn vastbesloten om hun visie en vaardigheden te delen met de lokale gemeenschap en daarbuiten. “Het hoogtepunt van onze academische reis was de tentoonstelling ‘Bolsa Mixta’, die dient nu als springplank voor het nieuwe fotocollectief. Het bracht een diverse reeks beelden samen die de rijkdom en veelzijdigheid van het medium fotografie weerspiegelden. Het collectief wil deze diversiteit voortzetten en fotografen van alle achtergronden, stijlen en niveaus verwelkomen”, vertelt Jan.

“Ons doel is om een plek te creëren waar fotografen hun passie kunnen delen, van elkaar kunnen leren en samen kunnen groeien”

Collectief Contrast heeft ambitieuze plannen voor de toekomst, waaronder regelmatige fototentoonstellingen en evenementen in de regio Kortrijk en workshops en educatieve programma’s om de fotografische vaardigheden van leden te versterken. “Daarnaast willen we samenwerkingen met lokale kunstorganisaties en gemeenschappen promoten en een ondersteunende gemeenschap voor fotografen creëren om ideeën uit te wisselen. Ons doel is om een plek te creëren waar fotografen hun passie kunnen delen, van elkaar kunnen leren en samen kunnen groeien als kunstenaars”, besluit Jan.

Voor meer informatie over Collectief Contrast – inclusief lidmaatschap en toekomstige evenementen – kan je contact opnemen via info@collectiefcontrast.be of hun website bezoeken op www.collectiefcontrast.be.