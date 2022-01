Nieuw clubhuis voor Brugse Ijsberen en flyballclub K-otic Flyers

De Brugse Ijsberen en flyballclub K-otic Flyers kunnen sinds kort gebruik maken van een nieuw clubhuis op domein de Koude Keuken.

“Als Stad moedigen we sportclubs altijd aan om te investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur. We bieden daarom ook ondersteuning voor wie hierin investeert. In dit geval kwam de Stad tegemoet met een subsidie van 93.000 euro en is er een eigen inbreng van de Brugse Ijsberen van zo’n 48.000 euro. Ook de K-otic Flyers kregen een subsidie van 5.000 euro voor hun berging”, vertelt schepen van Sport Franky Demon.

“Dit is de manier om de Bruggelingen naast het sportaanbod op zich ook kwalitatieve sportaccommodaties aan te bieden. Het is een positieve trend van de laatste jaren dat zowat elke vereniging of club, groot of klein over een eigen clubhuis of infrastructuur wenst te beschikken.”

“Daar gaan wij graag in mee, op voorwaarde dat het getuigt van duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik. De Ijsberen stonden open voor het principe van breed en gedeeld gebruik en er werd afgesproken dat de flyballclub structureel kan gebruik maken van het clubhuis. Nu het nieuwe clubhuis er staat, zullen zij de bestaande verouderde constructies op eigen kosten en initiatief afbreken.”

Het clubhuis omvat naast kleedkamers ook een bar, toiletten en een EHBO-lokaal. Er is ook een berging, waar de K-otic Flyers hun materiaal kunnen stockeren. “De aanleg van de steiger in de vijver maakt het plaatsje compleet. Voor de steiger gaf de Stad een subsidie van 12.000 euro, de Ijsberen brachten 3.000 euro zelf in”, besluit Demon.

“We beschikken nu over een prachtige accommodatie. Voordien konden we na de training terecht in de cafetaria van de Koude Keuken, maar nu hebben we ons eigen clublokaal, en dat is altijd onze droom geweest. De bouw van het clubhuis, gerealiseerd door vrijwilligers, heeft ons ook nieuwe vrienden opgeleverd. Een geslaagd gearrangeerd huwelijk”, lacht voorzitter Koen Kerckhove van de Brugse Ijsberen.

Ook voorzitter Filip De Witte van de K-otic Flyers reageert opgetogen. “Het nieuw gebouw mag er zeker zijn. Enkel de berging moet een beetje worden afgewerkt en we moeten ook nog enkele koterijen afbreken.” (CGRA)