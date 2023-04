Nieuw bestuur voor Velt Hooglede-Kortemark-Staden

VELT Hooglede-Kortemark-Staden heeft een nieuwe start genomen met een nieuw kernteam. Voortaan geven Lieve Bruwier, Greet Wyseur, Patrick Vandenbroucke en Annelies Vanneste de activiteiten van de vereniging vorm.

De lokale vereniging voor ecologisch leven en telen (kortweg VELT) werd 37 jaar getrokken door Roger Deleu van Sint-Jozef De Geite, maar hij besloot de fakkel recent door te geven aan een nieuw team. Het viertal organiseert voortaan samen activiteiten in elk van de drie gemeenten. Wie mee de schouders onder de werking wil zetten, is overigens welkom.

De eerstvolgende activiteit wordt een vegetarische kookworkshop op 25 april om 19 uur in OC De Kouter, in samenwerking met De Pastorietuin van Kortemark. In mei wordt dan weer een nieuwe vierdelige lessenreeks ecologisch moestuinieren opgestart in Hoeve Wabi Sabi in Westrozebeke. Meer info op de Facebookpagina ‘Velt Hooglede Kortemark Staden‘ of via info.hokosta@velt.nu. (SV)