Nieuw bestuur Orde Driekoningen smeedt toekomstplannen met boeiende activiteiten

Toen de Orde Driekoningen in 2019 haar 50ste verjaardag vierde, stelde de vereniging ook haar werking in vraag. Dat leidde uiteindelijk tot de samenstelling van een nieuw bestuur dat de krijtlijnen uittekent voor de toekomst.

In 1969 namen enkele idealisten het initiatief om zich in te zetten voor de ontplooiing van de Westhoek. Robert Decarne uit Beveren a/d IJzer, Bert Hendrycks uit De Panne, Walter Platevoet, Raymond Pylyser en Carol Vandoorne uit Veurne kochten de herberg ‘Het Gemeentehuis’ in Wulveringem en bouwden het pand om tot onthaalcentrum, eethuis en taverne.

De opstart

De oorspronkelijke naam ‘Dryconinghen’ werd in ere hersteld, en leverde de inspiratie voor de naam van de nieuwe vereniging ‘Orde Driekoningen’. Via een netwerk van vrienden en gelijkgestemde zielen zetten de leden zich in om de Westhoek aan beide zijden van de ‘schreve’ sociaaleconomisch en cultureel een boost te geven. Ieder jaar worden een drietal nieuwe leden opgenomen en om de drie jaar kiezen de leden een nieuw bestuur.

“Op de algemene vergadering in december 2019 hebben we een werkgroep van een 15-tal vrijwilligers opgestart, onder mijn leiding”, zegt nieuwe voorzitter Daniel Leroy. “Aan de hand van de resultaten van een doelgerichte bevraging door ere-gouverneur Paul Breyne bij de actieve leden werden alle kaarten op tafel gegooid. Tijdens een drietal constructieve gesprekken bespraken we een aantal werkpunten en hebben we duidelijke krijtlijnen uitgetekend.”

“We leggen de nadruk op dynamische leden die zich echt willen engageren”

“Zoals heel wat verenigingen heeft ook de O3K te kampen met vergrijzing en hebben we vooral nood aan een sterkere vertegenwoordiging van leden aan de Franse kant van de schreve. Een grotere pariteit nastreven tussen mannen en vrouwen en in het bijzonder tussen Vlaamse en Franse steden is een van onze prioriteiten. We leggen vooral de nadruk op actieve en dynamische leden die zich echt willen engageren, die de handen uit de mouwen willen steken. We denken aan jongere mensen met een passie of interesse voor grafiek, muziek, kalligrafie, kunst… We denken ook aan ondernemers, aan een partnerschap met bedrijven.”

Uitstappen

Het nieuwe team smeedt toekomstplannen met boeiende uitstappen in de Westhoek en naar Frankrijk, een Driekoningenfeest in een nieuwe formule… Daniel hoopt zeker om het succesvolle Festival voor jeugd- en kinderkoren te hernemen, waaraan jongeren uit zeven Vlaamse en Franse gemeente hebben deelgenomen. Ook het Volkstoneel van Flor Barbry staat weer op het programma en de O3K springt graag mee op de kar van bestaande initiatieven.

“We zijn erin geslaagd beloftevolle nieuwe leden te vinden die we zullen introniseren op 4 december”, vervolgt Daniel. “Die dag is er ook een interessante conferentie gepland over grensoverschrijdend samenwerken met gedeputeerde Jean de Bethune en François Decoster, burgemeester van Saint-Omer.”