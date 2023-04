Nieuw bestuur Curieus voor 1 meihappening Lauwe: “Los van de politiek”

De maatschappelijk geëngageerde community Curieus mag rekenen op een legertje enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs over heel Vlaanderen. In Lauwe is een zes man sterke groep creatievelingen .

“Op 1 mei vorig jaar dacht het vroegere bestuur eraan om de fakkel door te geven aan ons. Wij sprongen toen onmiddellijk op de kar om Curieus Lauwe Rekkem een nieuwe adem te geven”, zegt Anneke Bucket. Curieus streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving die graag gelooft in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal bindmiddel.

“Ons doel is om meerdere activiteiten te organiseren per jaar. Mensen de ruimte geven om elkaar te ontmoeten, in allerlei verschillende disciplines”, vertelt Sofie Moerkerke. Vorig jaar werd de laatste activiteit nog gedeeld door het vroegere en nieuwe bestuur en dit jaar mocht het nieuwe Curieus Lauwe Rekkem zelf de teugels in handen nemen.

Op 1 mei kan Lauwe/Rekkem niet voorbij de jaarlijkse happening van Curieus. “Er is niemand oud genoeg om nog te weten hoeveel keer deze happening al heeft plaatsgevonden. Het is een vast feest hier, telkens in en rondom café-eetzaal Astoria”, aldus Anneke. Bij cafébaas Jürgen steken de Curieus-leden graag de koppen bij elkaar om iedere evenement vlekkeloos te laten verlopen. “Om 9 uur start op straat de vinkenzetting en daarna verwelkomen we om 11 uur Diëgo Trivier voor een aperitiefconcert”, weet Sofie.

Feestmaaltijd

Om 13 uur is er opnieuw de grote 1 meifeestmaaltijd in de eetzaal van café Astoria. “Nog tot 24 april kan men zich hiervoor inschrijven. En na de koffietafel om 14.30 uur is iedereen welkom om 19 uur voor het optreden van The Shagadeers als swingende afsluiter”, zegt Anneke nog.

In Rekkem is er die dag ook iets gepland. “Een vinkenzetting om 9 uur en om 13 uur een dartstornooi in het café Oud Rekkem”, aldus Sofie.

De zes leden van Curieus zijn allemaal echte Lauwenaars maar ze zijn nog op zoek naar één specifieke vrijwilliger. “We hadden graag nog iemand in ons team gezien die van Rekkem is. Een echte Rekkemnaar weet uiteraard veel beter wat er zoal leeft en beweegt in zijn stad. Dit teamlid zou dus een welgekomen meerwaarde zijn voor Curieus Lauwe Rekkem”, zegt Anneke.

Drempels wegnemen

Het 1 meigebeuren kunnen we soms moeilijk wegdenken uit zijn politieke context, maar Curieus Lauwe Rekkem wil daar zeker verandering in brengen. “Vandaag staat onze happening los van de politiek. Wij willen gewoon de mensen samenbrengen ongeacht hun kleur, in alle betekenissen. We willen drempels wegnemen en cultuur hoog in de vaandel dragen”, besluit Anneke. (NV)