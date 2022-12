Nick Brioul is al 18 jaar actief als vrijwilliger bij de brandweer: “We gaan letterlijk voor elkaar door het vuur”

Nick Brioul heeft er weer een drukke periode opzitten als verdelger van de Aziatische hoornaars bij Vespawatch. Dit jaar moest hij samen met zijn compagnon Dominique Soete 243 nesten verdelgen. De rasechte Ieperling kan zich nu weer voluit focussen op zijn job, gezin en zijn andere grote passie: de Ieperse brandweer.

Op zijn tiende raakte Nick gepassioneerd door de brandweer. 18 jaar later is hij er nog steeds actief. “Toen ik vroeger een sirene hoorde, ging ik altijd naar buiten gaan kijken want dat triggerde mij”, vertelt Nick. “Eerst was ik tot mijn 18de bij de jeugdbrandweer. Ik ging elk jaar op kamp, waaronder één internationaal kamp in Kroatië. Vanaf mijn 18de bleef ik me verder bijscholen en dat doe ik nu nog altijd. Elk jaar zijn er twee opleidingen van elk 24 uur: de voortgezette opleiding in Zedelgem en de permanente opleiding in de eigen kazerne”, aldus Nick, die zaterdag ook aanwezig was op de jaarlijkse optocht van Sint-Barbara.

Nick, hoe zit het met de instroom aan nieuwe brandweervrijwilligers?

Nick Brioul: “Het is niet evident om nieuwe mensen te vinden. Wellicht heeft de opleiding daar iets mee te maken. Ik kon dat nog in één jaar volgen terwijl dat traject nu al drie jaar is. Ik denk dat er momenteel een dertigtal kandidaten zijn in de hele zone. Ik zou iedereen aanraden om het te doen.”

Ben je vaak beschikbaar?

“Ja, zowel overdag als ‘s nachts. Ik geef mijn beschikbaarheid door via mijn pager, dat is een soort alarm dat afgaat als er een interventie is. ‘s Nachts mag er bij wijze van spreken een bom naast mij ontploffen: ik zal het niet horen. Maar als de pager afgaat, ben ik meteen wakker. De interventies zijn natuurlijk vaak onvoorspelbaar. Je ziet wel bepaalde tendenzen per seizoen. Nu zitten we bijvoorbeeld in een periode met meer schouwbranden, terwijl we in de zomer vaker oproepen krijgen voor wespennesten.”

Ik kan me inbeelden dat er bepaalde heftige interventies blijven hangen.

“Ja, maar hoe cru het ook mag klinken, je moet die klik kunnen maken. Als je pager afgaat, vertrek je naar de kazerne, doe je je werk en als je na de interventie weer in de brandweerwagen stapt moet je weer de klik kunnen maken. Dat klinkt soms makkelijker dan het is, maar gelukkig is er indien we dat wensen psychologische ondersteuning van twee collega’s. In ons korps is het belangrijk om elkaar blindelings te vertrouwen. We zijn één grote familie en we gaan letterlijk voor elkaar door het vuur.”

Hoop je ooit nog van deze passie je beroep maken?

“Dat is ooit een droom geweest, maar de testen zijn niet van de poes. Ik ben tevreden hoe mijn leven er uitziet en ik heb alles wat ik moet hebben, zowel op vlak van werk als privé.”

Je bent een bezige bij, want er gaat ook veel tijd naar het verdelgen van nesten van Aziatische Hoornaars.

“Inderdaad, ik volgde daar via de brandweer destijds een cursus voor in Gembloux. Het verdelgen gebeurt echter niet meer via de brandweer, maar wel via Vespawatch. Sinds een week of drie is de storm gaan liggen. Mijn collega Dominique en ik hebben dit jaar 243 nesten verdelgd in West-Vlaanderen.”

De cijfers zijn ferm gestegen ten opzichte van vorig jaar. Komt dat door de klimaatopwarming?

“Een viervoud! Dat komt door de zachte winter van vorig jaar. We hopen dus dat de huidige temperaturen nog even kunnen aanhouden, want anders wordt het volgende zomer weer dweilen met de kraan open. Bovendien is het belangrijk dat mensen een nest snel melden. Het is cruciaal om de reproductiefase te vermijden. Populaire plaatsen zijn de beschutte plaatsen zoals carports, tuinhuizen, vogelkooien,… Primaire nesten hangen meestal onder de drie meter, terwijl secundaire nesten vaker in bomen hangen. Intussen kocht Dominique een telescoopstok, waarmee hij tot 37 meter hoog kan verdelgen.”

Is er nood aan extra mankracht om te verdelgen?

“Absoluut, want het ziet ernaar uit dat de populatie nog meer zal stijgen. Ik ben al gevraagd om ook in Oost-Vlaanderen te verdelgen, maar we willen eerst onze provincie onder controle krijgen. Het kwaad is al geschied, maar toch zou de overheid nog moeten ingrijpen om de schade voor de biodiversiteit zoveel mogelijk in te perken.”

Ben je al eens gestoken door een Aziatische hoornaar?

“Ja en dat was best pijnlijk. Ik droeg toen nog een gewoon wespenpak en zat drie dagen met een gezwollen arm. Intussen maak ik gebruik van een speciaal pak tijdens het verdelgen.”

Is er naast de brandweer en het verdelgen nog tijd voor andere hobby’s?

“Dan maak ik graag tijd voor mijn gezin. Verder ga ik dagelijks wandelen met mijn hond en ben ik een rallyfanaat. Ik hoop om ooit eens als co-piloot deel te nemen aan een wedstrijd.”

Meer info: vespawatch.be