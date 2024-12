Nic Verkinderen werd afgelopen zaterdag door zijn collega’s van de Sint-Elooisgilde gehuldigd als deken. Nic en zijn vrouw Nancy Defour ontvingen vanaf 13.30 uur familieleden, collega’s, burgemeester en schepenen in de zaal van de school van Marialoop waar er koffie met gebak aangeboden werd. Om 15.30 uur was er dan de eucharistieviering, waarna iedereen uitgenodigd was voor de rondgang in café ’t Peerdeken. Het avondfeest had plaats om 19.30 uur in restaurant Shamrock. (LB/foto Luc)