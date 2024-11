“Netwerken, maar met veel fun”: Best Pittig brengt ondernemende dames samen in Diksmuide

Best Pittig, een afdeling van Markant en een netwerk van pittige, ondernemende dames, organiseert elke maand een leuke activiteit. Deze vereniging startte op 13 juli 2017.

“De vereniging is opgestart op vraag van Markant, we leerden de vereniging kennen op een nationale ontmoeting. Vroeger was er in Diksmuide een afdeling van Markant, nu is Best Pittig opgestart met een jongere input en met een regiomanager”, vertelt Charlotte Catrysse. “We bezochten alle handelszaken in Diksmuide en nodigden hen uit naar een infoavond, er was heel wat interesse. We zijn geen serviceclub, het gaat bij ons vooral om de fun, maar we zijn wel maatschappelijk geëngageerd. Zo helpen we mee afval ruimen met Mooimakers, ondersteunen we Zomerse Vrijdagen, de afsluiter van ons werkjaar in samenwerking met PAC Hotel.”

Ongedwongen sfeer

Best Pittig is dus een vrouwenvereniging die uniek is in zijn soort. “Maandelijks wordt iets georganiseerd in een ongedwongen sfeer, we willen gewoon samen iets doen”, vertelt Pauline Vanoverschelde. “De eerste groep bestuursleden bestond uit Marie Bossuyt, Evi Van Parijs, Charlotte Catrysse, Bieke Vanslembrouck en ikzelf. Ons eerste evenement ging door in de IJzertoren: een cocktailworkshop met foodparing. Het huidige bestuur bestaat uit Charlotte Catrysse, Eline Lescohier en ikzelf. Het jaarprogramma wordt iedere keer in de zomer samengesteld met als doel vrouwelijke ondernemers gezellig samenbrengen.”

“Iedere vrouw is welkom bij ons, ongeacht leeftijd of beroep”

“We proberen iets origineels te vinden om samen te doen en zo de lokale handel in de kijker te zetten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat enkel zelfstandigen lid konden worden, maar dat is niet langer zo: iedere vrouw is welkom, ongeacht leeftijd of beroep”, springt Eline Lescohier bij. “We proberen zoveel mogelijk variatie te brengen in het aanbod activiteiten: iets creatief, culinair, een informatief bedrijfsbezoek, een kijkje achter de schermen… We voorzien ook activiteiten waar zowel leden als niet-leden aan kunnen deelnemen. Niet-leden betalen dan iets meer. Alles wordt op vrijwillige basis georganiseerd om onze organisatie met veel pit te laten draaien.”

Veel voordelen

“Onze vereniging telt een 20-tal vaste leden en heel wat losse bezoekers die vaak deelnemen aan onze activiteiten. Iedereen die zin heeft om lid te worden, kan zonder verplichtingen maandelijks aan iets deelnemen of men kan ook voor het hele jaar online inschrijven, alles is vrij te kiezen. Wie lid wordt, kan ook deelnemen aan de activiteiten van andere Best Pittig-afdelingen in de regio. Lid worden, kost 55 euro per jaar. Als lid van Best Pittig ontvang je heel wat voordelen zoals vier keer per jaar het ledenmagazine, kan je shoppen met unieke kortingen en extraatjes bij Markante Zaken, heel wat korting bij musea, pretparken, theaters en nog veel meer. We organiseren in het komende werkjaar nog tal van interessante en gezellige activiteiten, zo staat er een wijncursus op het programma, warme wandelingen, een workshop bloemschikken… Wij zijn een heel flexibel en dynamisch team dat enkel de belevenis voor onze leden en deelnemers voor ogen heeft. Ieder jaar wordt er ook iets georganiseerd waarbij de mannen eenmalig kunnen meekomen. We zorgen dan ook voor een activiteit die zowel mannen als vrouwen interesseert zodat het voor iedereen een aangename bijeenkomst is.”

Ongedwongen sfeer

“Best Pittig is niet enkel een vereniging maar ook een netwerkplaats. Mensen leren elkaar in een ongedwongen sfeer kennen, worden zelfs na verloop van tijd vrienden en op die manier zijn we een groep mensen die dicht bij elkaar staan. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten en springen voor elkaar in waar nodig. Wij luisteren ook naar de leden die een idee voor een activiteit voorstellen.”