Nestor bedankt vrijwilligers met verwenontbijt

De gemeentebesturen van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren hebben de 115 vrijwilligers van Nestor Plus op een ontbijtbuffet getrakteerd. Nestor Plus is een aanvullende dienstverlening met als doel dat de inwoners uit deze drie landelijke gemeenten langer thuis kunnen wonen.

De werking van Nestor is ondertussen wellicht gekend. Vrijwilligers staan in voor het vervoer, de boodschappen en kleinere klusjes bij mensen die daar nood aan hebben. Een nuttige aanvullende dienstverlening die ondertussen bijna 25 jaar na oprichting nog steeds dagdagelijks z’n nut bewijst. Het enige wat vrij recent veranderde, is dat Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren verenigd zijn in Nestor Plus.

“Iedereen met zorgnoden kan een beroep op ons doen”, zegt coördinator Nancy Deprez. “Niettemin zijn 65-plussers onze doelgroep. Nestor Plus doet niet aan ziekenzorg of ziekenvervoer. Onze cliënten moeten dus nog altijd in grote mate zelfredzaam zijn. Wij bieden vier categorieën van diensten aan en vervoer is onze meest gevraagde dienst. In 2022 noteerden we 465 vervoerprestaties. Mensen kunnen ook een vrijwilliger boeken voor boodschappen. In 2022 gebeurde dat 211 keer. Ook voor klusjes doen ouderen af en toe een beroep op ons: in 2022 was dat 76 keer”, zegt Nancy.

“We spreken wel over kleine klusjes zoals het gras afrijden of wieden. Een hele ruimte schilderen of tuinaanleg horen daar niet bij. Gezelschap is onze vierde categorie dienstverlening, iets waarvoor we in 2022 welgeteld 1 keer werden opgebeld. Wij hanteren democratische prijzen, maar uiteraard zijn onze diensten niet gratis. Voor vervoer en boodschappen wordt sinds 1 januari 0,4259 euro per kilometer gerekend, gezelschap kost 3 euro per uur plus kilometervergoeding en voor klusjes wordt 10 euro per uur aangerekend. Moet de vrijwilliger eigen gemotoriseerd materiaal als bij voorbeeld een grasmachine meenemen, dan wordt 12 euro per uur gevraagd. Onze Nestor vrijwilligers brachten in 2022 ook 830 verjaardagbezoekjes aan de 80-plussers op het grondgebied. Die zijn volledig gratis.”

Anita Bentein (63) uit Fortem is een van de 115 vrijwilligers die Nestor Plus telt. Ze doet haar vrijwilligerswerk met hart en ziel. “Ik heb acht à negen 80-plussers aan wie ik jaarlijks een verjaardagbezoekje breng”, vertelt Anita. “Wij hebben dan ook telkens een geschenkje bij. Tijdens corona konden we niemand bezoeken. Ik heb toen heel wat telefoontjes gedaan. Je voelt dat mensen vaak écht blij zijn met die bezoekjes. Ik wil mij nuttig kunnen voelen en heb er echt voldoening van.” (AB)