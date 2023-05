Nergens meer koninklijke verenigingen dan bij ons

Sinds 1995 kregen maar liefst 631 West-Vlaamse verenigingen een koninklijk predicaat. Nergens in het land zijn dat er meer. Naar alle waarschijnlijkheid is de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Veurne de oudste, zij kregen in 1833 hun koninklijke titel van koning Leopold I. “Het was – en is nog altijd – een grote eer”, klink het bij de voorzitter.

Het totale aantal koninklijke verenigingen ligt trouwens sowieso nog een stuk hoger, want de data van de verenigingen die tussen 1831 en 1995 een koninklijke titel kregen, werd nog niet gedigitaliseerd. Volgens cijfers die wel beschikbaar zijn telt onze provincie dus 631 koninklijke verenigingen en staat daarmee bovenaan de nationale ranking. Oost-Vlaanderen en Antwerpen staan met respectievelijk 478 en 475 verenigingen ook op het podium. Onderaan de lijst vinden we Namen (157) en Waals-Brabant terug (91).

Voorwaarden

Er zit heel wat variatie in dat West-Vlaams lijstje van verenigingen met een koninklijke titel. We zien sportclubs, fanfares, historische kringen… Er zijn wel enkele voorwaarden waar een club aan moet voldoen voor het een aanvraag kan indienen om dit predicaat te ontvangen: de vereniging moet minstens 50 jaar ononderbroken bestaan, een niet-winstgevend doel hebben, onder goed beheer staan… De criteria zijn doorheen de jaren geëvolueerd en zijn niet in steen gebeiteld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken en er kunnen altijd uitzonderingen gemaakt worden.

Wens van Leopold I

De vlag die aan de harmonie werd geschonken door Leopold I (gf)

Dat werd onder meer gedaan voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Veurne. Deze muzikale vereniging werd opgericht in 1822 en mocht op 17 juli 1831 koning Leopold I ontvangen op het strand van De Panne. “Hij voer met de boot uit Engeland naar Calais en kwam langs De Panne ons land binnen. Op het strand werd hij officieel verwelkomd, mede door onze fanfare. Toen heeft hij zijn wens geuit om ons een koninklijke titel te geven en erelid te worden van onze organisatie”, vertelt Ivan Winnock, huidig voorzitter van de harmonie. Die informatie werd ook bevestigd door Lore Vandoorne, adjunct-directeur Media & Communicatie van het Koninklijk Paleis. Twee jaar later werden deze twee wensen van Leopold I gerealiseerd en kreeg de harmonie dus ook als (vermoedelijk) eerste vereniging een koninklijke titel van de Saksen-Coburg-familie.

“Leopold I, Albert I, Leopold II en prinses Astrid zijn al erelid bij ons. Filip nog niet”

“Sindsdien heeft het bestuur altijd contact gehouden met het koningshuis. Net als Leopold I schonk ook Boudewijn ons een vlag tijdens zijn bezoek. Ook Albert I en Leopold II hebben we al mogen ontvangen als erelid. Koning Filip nog niet, maar zijn zus prinses Astrid wel al. Zij is momenteel ook lid van onze organisatie. We hopen natuurlijk dat koning Filip ons ook eens komt bezoeken, maar hoe dan ook zijn we apetrots op onze titel die al zolang standhoudt. Het is een ware eer.”