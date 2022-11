NEOS zorgt voor kleurige herfst en hartverwarmende winter: “Vreemden worden hier vrienden”

Netwerk van Ondernemende Senioren, NEOS, is een vereniging voor 50-plussers die graag samen genieten van een museumbezoek, een concert of een goeie babbel. Ze staan open voor cultuur en avontuur en slaan zelf ook wel eens aan het dansen of zingen. “Een 100-tal mensen vond de weg naar onze vereniging sinds we in heftige coronatijden begonnen zijn. We hebben leden uit Middelkerke en omgeving, maar ook uit Oostende en Nieuwpoort”, zegt Janien Colans.

“We staan open voor iedereen, vaste bewoners, toeristen of tweedeverblijvers. We zetten onze deuren wagenwijd open zodat niemand alleen hoeft thuis te zitten. De sanseveria’s zijn mooi om naar te kijken maar ze zeggen zo weinig terug”, lacht Janien Colans. “We kunnen terugblikken op een heel gevarieerd programma waarmee we de zomermaanden vulden en waar we met volle teugen van genoten. We organiseerdenook een geslaagde plantjesverkoop voor Kom op tegen Kanker. Steun bieden en helpen waar nodig dragen we hoog in het vaandel”, vervolgt ze.

Oktober is alweer voorbij. Hoog tijd om vooruit te kijken en de lege gaatjes in de agenda op te vullen. “We plannen een middag met schrijver Marc De Bel, een workshop met honing waarmee we onze eigen schoonheidsproducten maken,een bierproeverij, een workshop djembé, we bezoekenmet een gids het Ensormuseum, woordkunstenares Carine Caljon komt ons de oorsprong van pikante woordjes verklaren, we spelen Bingo en na een uitgebreid ontbijtbuffet op zondagmorgen gooien we de beentjes los. De foxtrot, de hucklebuck of een tegelplakker, alles komt aan bod”, vult echtgenoot Berre Nuyten aan.

Drukke agenda

Het bestuur is een plezant gezelschap. Lydia Boon, Greta Desimpelaere en Rita Goedgezelschap lichten het programma verder toe: “We trekken naar Plopsaland waar Scala en de Kalocny Brothers het verjaardagsfeest van Neos West-Vlaanderen opluisteren. We nemen ook een kijkje achter de schermen van autocarbedrijf Lauwers en maken een havenrondrit en een boottochtje met de waterbus in Antwerpen. Er is de musical van Studio 100 gebaseerd op de hits van Will Tura en begin januari trekken we naar het nieuwjaarsconcert van André Rieu in het Sportpaleis. In maart gaan we naar de wereldtentoonstelling van Johannes Vermeer om het ‘Meisje met de Parel’ van dichtbij te bewonderen. Samen met de seniorenraad van de gemeente Middelkerke plannen we een seniorennamiddag met koffie, taart en optredens van Sacha en Davy (één van de Romeo’s), Guy Neve en humor van Animolly. Voel je de goesting kriebelen? Wil je meer weten? Wil je meedoen? Iedereen is bij ons van harte welkom. We schuiven graag wat dichter bij elkaar om nieuwe mensen een plekje te geven. Bij Neos worden vreemden heel snel vrienden”, zeggen de dames eensgezind. (PG)