Neos zet kaarterskampioenen in de kijker

Tijdens de kaartersnamiddag van Neos leidde Walter Coucke in d’Iefte de officiële prijsuitreiking na de kaartingen bij Neos tijdens het voorbije kalenderjaar. Vooraf dankte voorzitter Stefaan Wallyn de organisatoren van de kaartnamiddagen. “Kaarten is het samenbrengen van mensen. Het is goed voor de contacten en verbondenheid.” Walter Coucke prees alle deelnemers en rekende hen voor dat Agnes Dhont en Patrick Vanassche de eerste plaats deelden. Marleen Devolder werd derde. Voor dit drietal stond een fles lekkers klaar. Alle deelnemers ontvingen een prijs. Na de prijsuitreiking werd de eerste kaarting van het nieuwe jaar 2024 afgewerkt. In februari wordt er op donderdag 8 februari gekaart in d’Iefte. (MVD/foto MVD)