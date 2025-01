Neos Veurne stelt jaarprogramma voor

Neos Veurne zette haar leden, die 50, 60 of 65 jaar gehuwd zijn, in de bloemetjes. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse feest in het OC De Zonnebloem waar ook het nieuwe programma voor 2025 werd voorgesteld. Neos staat voor netwerk van ondernemende senioren en mag zich nu ook Koninklijk noemen omdat de vereniging 50 jaar bestaat.

De vereniging, die een 300-tal leden telt, pakt opnieuw uit met een welgevuld jaarprogramma met uiteenlopende activiteiten. Zo staat er een tweedaagse reis naar Parijs, maar ook een vijfdaagse reis naar Friesland op het programma. Voor wie het dichter bij huis wilt zoeken, zijn er wandelnamiddagen, fietsuitstappen, kaart- en bolnamiddagen, en referaten over verschillende onderwerpen. Zo komt op 13 maart prof. De Rouck vertellen over de kustveiligheid en het klimaat. Heli-pilote Eliene Leus geeft op 13 november uitleg over helicopterreddingen op zee. Meer over het programma van Neos Veurne via www.neosvzw.be/veurne. (JTV)