Neos Tielt wint kaartkampioenschap

Onlangs bliezen de fervente kaarters van de Neos-afdelingen van Tielt, Meulebeke, Oostrozebeke en Pittem-Egem verzamelen in cc Het Buurthuis in Egem voor een kaartkampioenschap. Dit evenement wordt sinds een tiental jaar in het voor- en najaar georganiseerd in een beurtrol van de deelnemende plaatsen. Door corona dateerde de vorige editie echter al van twee jaar geleden. Gedurende de namiddag gaven 15 ploegen van 4 spelers het beste van zichzelf. Uiteindelijk wist de afdeling van Tielt het laken naar zich toe te trekken en de wisselbeker mee naar huis te nemen. Het was pas de derde maal dat ze de titel konden veroveren. Ze waren dus zeer blij met de behaalde overwinning. (JG/foto Jan)