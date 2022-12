Neos Tielt blaast 50 kaarsjes uit en viert gouden jubileum

Het begon allemaal in januari 1972 toen Maurits de Brabandere en Pierre Langeraet met het idee op de proppen kwamen om een club van de rustenden uit de middengroep op te richten. De eerste bijeenkomst op donderdag 24 februari 1972 was meteen een groot succes met 125 aanwezigen.

De vereniging bleef sindsdien met veel enthousiasme groepsreizen, daguitstappen, spreekbeurten, kaartnamiddagen, fietstochten en zoveel meer organiseren. In oktober 2005 veranderde CRM naar Neos (Netwerk van Ondernemende Senioren). Neos Tielt mag zich met zijn 260 leden een van de grootste clubs noemen binnen een netwerk dat meer dan 33.000 leden telt en verdeeld is in 220 lokale clubs.

Neos is ondertussen verder uitgegroeid naar een sociaal-culturele organisatie en kan ook vandaag in Tielt nog steeds rekenen op een heel actieve en gedreven bestuursploeg en groep medewerkers. De feestvergadering in Shamrock, waarop de vereniging 50 kaarsjes mocht uitblazen, zal dan ook zeker niet hun laatste activiteit zijn.

De huidige bestuursploeg met Trees Bossuyt (voorzitter), André Mouton (secretaris), Yvan Martens (penningmeester), Marc Beke (bestuurslid), Linda Buysse (bestuurslid), Christine Manhaeve (bestuurlid) en Joseph Verbeke (bestuurslid) zal ook in 2023 met een boeiende en gevarieerde activiteitenkalender uitpakken. (WME/foto WME)