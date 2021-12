Neos Oostkamp al 45 jaar succesvol

Neos Oostkamp telt ruim 200 leden en bestaat intussen 45 jaar. Met een waaier aan activiteiten brengt dit netwerk actieve senioren samen in een gezellige en vriendschappelijke sfeer.

De naam van de vereniging is pas in 2005 Neos geworden, als opvolging van de CRM. De Club der Rustenden uit de Middengroepen kwam tot stand dankzij de samenwerking van het Christelijk Middenstandsverbond en de Christelijke Middenstands- en Burgervrouwen. Een eerste samenkomst in Oostkamp had plaats op 29 maart 1976, er waren 27 aanwezigen. De startende voorzitter was Charles Verbeeken met Georgette Van Ryckegem- De Vliegere als secretaris.

Aan de doelstelling – senioren samenbrengen in een gezellige en vriendschappelijke sfeer – is in die 45 jaar niet veel veranderd. De Neosleden komen iedere eerste woensdag van de maand samen op de spellennamiddag in de Raat om te kaarten, te scrabbelen, Rummikub te spelen, een sudoku op te lossen of gewoon voor een gezellige babbel. In de zomermaanden zijn er ook de wekelijkse fietstochten op dinsdag, petanque op donderdag en golfit op vrijdag. Tweemaal per maand is er een groepswandeling van ongeveer 6 kilometer waar heel wat deelnemers op af komen. In de wintermaanden is er tweemaal per maand bowling. Iedere donderdagvoormiddag zijn er bewegingsoefeningen in de Valkaart.

Daguitstappen

“Onze vereniging biedt een waaier aan activiteiten voor een beweeglijke oude dag. Cultuur dragen wij ook hoog in het vaandel, maandelijks is er een voordracht, muzikaal optreden of filmvoorstelling. Onze leden gaan maar al te graag mee op daguitstap of bedrijfsbezoek. Jaarlijks maken we een buitenlandse georganiseerde groepsreis die tot in de puntjes verzorgd is zodat onze leden zonder stress kunnen genieten van onbekende streken”, weet Rik Lisabeth van Neos te vertellen.

“Maar ook voor het nationaal en provinciaal aanbod zitten onze leden op de eerste rij en genieten ze van interessante ticketprijzen met flinke kortingen. Vaak wordt er trouwens ook vervoer en een maaltijd geregeld. Zo kennen de voorstellingen Daens, de optredens van Andrea Boccelli en André Rieu, het Schlagerfestival en de jaarlijkse eindejaarsconcerten en musicals grote bijval.”

(GST)