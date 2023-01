Neos Meulebeke klinkt op het nieuwe jaar met de wind in de zeilen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Neos, die plaats had op woensdag 4 januari in de tent van De Koorddanser, was het een fiere voorzitter Bernard De Marez die samen met zijn bestuursleden de 100 aanwezigen welkom heette.

“Met 12 nieuwe leden overschrijden we opnieuw de kaap van 200 leden. De groei van onze vereniging danken we aan een boeiend programma. Vorig jaar, ons gouden jubileumjaar, boden we meer dan 80 ledenactiviteiten aan. Ontspannings- en infonamiddagen, de meerdaagse reis, dagexcursies en bedrijfsbezoeken wisselen af met provinciale en nationale cultuuractiviteiten. In 2023 volgen we dit pad, genietend van elkaars vriendschap”, aldus de voorzitter.

De nieuwjaarsreceptie kreeg een extra tintje met het optreden van De Vlaamse Zanger (Stijn Michiels uit Izegem), die meteen de sfeer erin wist de brengen.