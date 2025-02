Neos-leden op de bowlingbaan

De Meulebeekse Neos-afdeling legt haar leden in de watten. Er zijn niet alleen de educatieve infosessies of de namiddagen waarop tijd gemaakt wordt voor stand-upcomedians, toneel, film of gezelschapsspelen, er wordt eveneens gezorgd voor de fysieke conditie van de meer dan 200 leden. Naast de wandel- en fietstochten en het petanquetornooi organiseert NEOS Meulebeke ook vijf bowlingmiddagen. Voorzitter Bernard De Marez: “Ons hoofddoel blijft onze senioren samenbrengen op een gezellige middag. Samenzijn en communicatie vinden we heel belangrijk. Dit kan eveneens prima bekomen worden door sportdisciplines op het programma te plaatsen. Zo plannen we jaarlijks bowlingnamiddagen (twee in het najaar en drie in het voorjaar) die steeds door 20 tot 25 personen enthousiast worden bijgewoond. Eens de maand maart voorbij zoeken we de buitenlucht op tijdens onze wandel- en fietstochten of de petanque- en kubb-namiddagen.” (LB/foto Luc)