Met een bedrijfsbezoek aan CNH (Claeyson) in Zedelgem boeide Neos een uitgebreide groep van leden.

Met een onthaal en deskundige uitleg over het produceren van maaidorsers en een rondleiding in de werkplaatsen weten ze nu alles over de productie. Voor enkele leden had het bedrijf geen geheimen meer want ze hebben er een tijdlang gewerkt.