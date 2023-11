Bij Neos Koekelare vond de prijsuitreiking van de petanquecompetitie plaats.

Winnaar van de competitie is Jacky Vanbelleghem, tweede is Vera Rommelaere, die echter ontbreekt op de foto. Verder zien we voorzitter Dirk Hindryckx, Rita Devreker, Noel Borra, Michel David, Simonne Logghe, Marcel Vermander, Frans Caen, Viviane Declerck, Yolanda Cool en André Schollier en de mensen van de catering: Jos en Anne-Mie Vandecasteele-Terryn.