Neos huldigt 90-jarige leden en jubilarissen

Neos Sint-Michiels hield deze week zijn jaarlijks ledenfeest met feestelijke maaltijd in Salons Denotter. Zoals de traditie het voorschrijft, werden daar ook weer de stralende 90-jarigen en jubilarissen in de bloemetjes gezet. “Dit jaar hadden we drie 90-jarigen in onze afdeling, en daarnaast ook nog twee echtparen die al vijftig jaar liefde en samenzijn vieren”, zegt voorzitter Bie Calcoen. We zien vooraan de 90-jarigen Maddy Vereecke, Annie Vandevoorde en Mariëtte Cocquyt; achteraan de feestelijke echtparen Thierry en Annie De Glas-Musschoot en Willy en Micheline Geers-Demeurechy. Er waren ongeveer vijftig aanwezigen op het ledenfeest. (WK/foto WK)