Neos houdt van wandelen

Als februari-activiteit van seniorenvereniging Neos stond er een gezonde en leerrijke tocht in het naburige Roeselare op het menu. “Verrassend en toch zo dichtbij, deze verkenning van Roeselare”, klonk het bij de deelnemers.

Maar af en toe zoekt Neos het even verderop. Op 29, 30 en 31 mei gaan ze voor een driedaagse naar de streek van Riemst. Het wordt een wandeldriedaagse in het noorden van Limburg. Je kunt er eveneens een fietsdriedaagse van maken. Tijdens deze driedaagse voorziet Neos een aangepast programma. Dit wordt zowel op maat geserveerd voor wie van wandelen, fietsen of een bezoekje in de regio houdt.

Bestuursleden zorgen voor de begeleiding en de mensen die een tocht niet zien zitten, kunnen mee genieten van een terrasje bij de startplaatsen van de wandelingen. De fietsers kunnen rekenen op de begeleiding door Jozef Hansens en Carlos Defraeye. Jean Pierre Debusschere trekt zich de wandelingen aan. Voor de details over verblijf en programma kun je bij de bestuursleden van Neos terecht of bij de wandel- en fietsverantwoordelijken. De verplaatsing per bus wordt georganiseerd door de Meibloem. (JM/foto JM)