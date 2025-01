Tijdens de eindejaarsdagen had de seniorenvereniging Neos een boontje voor Brugge. Twee keer maakten ze een uitstap naar de provinciehoofdplaats. Een eerste keer gingen ze op bezoek in het museum Adornies, waar ze een deskundige uitleg kregen door lokale gidsen (zie foto). Omdat Brugge zowat de lichtstad van Vlaanderen was, gingen ze nog eens terug om Wintergloed te bezoeken. Twee boeiende activiteiten om de brug van oud naar nieuw te maken. (foto JM)