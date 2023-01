Neos Damme zet 150ste lid in de bloemetjes

De Damse afdeling van Neos, het netwerk voor ondernemende senioren, heeft de wind in de zeilen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Cultuurfabriek in Sijsele werd het 150ste lid in de bloemetjes gezet.

Neos Damme werd opgericht in 2018 en bleek al vlug een leemte in te vullen, want een half jaar na haar opstart telde de vereniging al honderd leden. Door de coronacrisis tussen 2020 en 2022 volgde een langere periode van weinig activiteit, maar die periode ligt nu, hopelijk definitief, achter ons. Neos Damme blijft nieuwe leden aantrekken en zo werd op de nieuwjaarsreceptie van de vereniging het 150ste lid letterlijk in de bloemetjes gezet: Doris Maenhout uit Westkapelle. Ze kreeg van het bestuur een mooie ruiker bloemen. “Neos Damme is een heel open vereniging. Zo zijn er ook mensen uit Brugge en Knokke-Heist aangesloten”, zegt bestuurslid Will Verniest. “Onze vele eigen activiteiten worden aangevuld met activiteiten van Neos West-Vlaanderen en Neos nationaal.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook een voordracht gegeven over Berlijn, in aanloop van de Neos-reis in september. (PDV/foto Davy Coghe)