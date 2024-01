De senioren van Neos Ardooie bezoeken regelmatig een bekend bedrijf. Na CNH waren ze nu in Roularta in Roeselare.

“Een openbaring, want Roularta is voor ons onbekend terrein, en toch zo dichtbij. We zijn verrast hoeveel technologie er aan te pas komt om een moderne uitgeverij te zijn. Verrast hoeveel uitgaven Roularta verzorgt naast de bekende Weekbode”, waren enkele reacties van de aanwezige senioren. (JM)