Op hun driedaagse minireis hebben 39 leden van de Ardooise seniorenvereniging Neos kennisgemaakt met het Noord-Limburgse Riemst.

De meegereisde leden konden kiezen of ze te voet of fietsend de regio wilden verkennen. Voor beide groepen hadden de fiets- en de wandelverantwoordelijken routes uitgestippeld.

Etienne Desaegher, voorzitter van Neos: “Onder het motto Riemst, here we are werd het een mooie kennismaking met de prachtige natuur. We werden meteen ook getrakteerd op een azuurblauwe hemel.”