NEOS Ardooie-Koolskamp verkent de Ruiseleedse vaste fietsroute

Onlangs wou NEOS Ardooie, dat regelmatig fietstrips doet in of even buiten de eigen regio, het Molendorp gaan verkennen met de route RRR, Rij Ruiselede Rond. Door omstandigheden kon de man die steevast de routes vooraf verkent, dat nu niet doen. En dus belde hij een Ruiseledenaar op met de vraag de groep te begeleiden, eenmalig als gids te fungeren. De persoon in kwestie kent die route als zijn broekzak, want hij stippelde die zelf uit in coronajaar 2020 voor de gemeente. In 2021 werd het een vaste en mooi uitgepijlde route van 34 kilometer. De opdracht luidde: “Het liefst 40 kilometer vanaf 13.30 uur en tegen uiterlijk 17 uur terug, want dan wacht ons een avondmaal in het Molendorp. Om dat te realiseren, werd een grensoverschrijdend ommetje gedaan naar Poeke en zijn park en kasteel. Dat is sinds 2021 eigendom en in beheer van Toerisme Vlaanderen. Geluk dwing je al dan niet af: in Kruiskerke aangekomen begon het zowaar pijpenstelen te regenen, een half uur lang. Gabriel Dewaelsche redde de NEOS-leden van kletsnatte outfits. De groep mocht schuilen in zijn wtc-lokaal. Ronny Decock van NEOS-Ardooie was, net zoals alle medefietsers, laaiend enthousiast over de route RRR. “Geen bruggen hier over waterlopen, autosnelwegen of spoorwegen. Dat is op zich een enorm pluspunt. Een heel mooie route met veel variatie, bosrijke zones en behapbare aarden wegen. Leuke landelijke binnenweggetjes en bijna overal die vredige en zalige stilte. Ik kan het iedereen aanbevelen.” (RV/gf)