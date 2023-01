Negentig mensen genieten van eindejaarsfeest in Ten Patershove

In LDC Ten Patershove is op zaterdag 31 december een eindejaarsfeest georganiseerd voor mensen die op die dag alleen zouden zijn. Het initiatief ging uit van Ilse De Ruytter in samenwerking met ‘t Vlot en LDC Ten Patershove. Iedereen was welkom en de toegang was gratis. Er was enkel gevraagd een dessert – zelfgemaakt of gekocht – mee te brengen, en minstens één persoon.

“Het was een succes”, zegt Charlotte Vallaeys van LDC Ten Patershove. ‘Negentig mensen hadden zich ingeschreven: zowel ouderen als jonge ouders met kinderen, onder wie ook mensen van het LOI. Het was onze bedoeling dat de aanwezigen een fijne namiddag beleefden, maar ook dat er tussen de verschillende groepen onderling contact werd gelegd, zodat de mensen van ‘t Vlot de mensen van het LDC leren kennen, dat de mensen van het LOI ook mensen van Diksmuide leren kennen. Kortom, een sociaal evenement voor iedereen.”

“Er was voor iedereen een geschenkje voorzien. Die cadeautjes waren geschonken door ‘t Saam. Stoffel Dekeyser kwam voor de muzikale omlijsting zorgen en stak er meteen de sfeer in. Er werd gelachen en gedanst en iedereen ging blij naar huis. We hebben dit kunnen realiseren dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers.”

De deuren van Ten Patershove gingen open om 13 uur, en om 17 uur was het feest voorbij. Een initiatief dat zeker herhaald zal worden. (ACK)