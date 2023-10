Negende Colourfestival in Izegem op Dag van de Jeugdbeweging

De Jeugdraad en Vrijetijdsdienst van Izegem organiseren naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 20 oktober een Colourfestival ter ere van Dag van de Jeugdbeweging. Trek je uniform aan en kom gezellig meedoen op de parking van de Leest in de Sint-Jorisstraat 62.

Denk daarbij wel aan je veiligheid en neem een zonnebril en mondmasker mee om je ogen en mond te beschermen. Vanaf 16 uur ben je al welkom voor een vieruurtje. Om 16.30 uur starten ze met de spelletjes voor de lagere schoolkinderen en om 17 uur met het feestje voor de +12-jarigen. Dat duurt tot ongeveer 17.30 uur.

“We verwachten zo’n 700 kinderen, uit alle jeugdbewegingen en van alle leeftijden”, klinkt het bij de Vrijetijdsdienst. Het Colourfestival is elk jaar opnieuw een groot succes en veel jongeren kijken er al reikhalzend naar uit. “De kinderen krijgen een vieruurtje en een embleempje om op hun rok of hemd te bevestigen. Heel wat kinderen hebben in de loop der jaren echt al een hele verzameling embleempjes op hun uniform. Ze maken er een sport van om de verschillende kleurtjes en jaartallen te verzamelen.”

“Wat het Colourfestival zo speciaal maakt, is dat het de jeugd van alle verenigingen samenbrengt om spelletjes te spelen en samen te feesten. Het is een concept dat nergens anders in de buurt wordt georganiseerd, waardoor het jaarlijks een voltreffer is. Vooral het ‘vuilmaken’ of gedoopt worden in kleurenpoeder is voor alle jongeren een leuke meerwaarde.”

Jubileum in 2024

Het Colourfestival wordt al sinds 2014 georganiseerd. Volgend jaar zullen we dus toe zijn aan een jubileumeditie. Of het feest dan nóg grootser wordt, zullen we volgend jaar zien, maar de negende editie wordt ongetwijfeld opnieuw een knaller van formaat voor alle jongeren uit Izegem en omstreken. (RV)