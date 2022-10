Nautic Duikersclub Izegem viert gouden jubileum tijdens clubfeest: “We doen er nog eens 50 jaar bij”

Onlangs vierden de leden van Nautic Duikersclub hun 50ste verjaardag. De club startte ooit in Lendelede, maar is intussen een vaste waarde in onze Pekkersstad. De speciale verjaardag werd gevierd op het jaarlijkse clubfeest, Andy Vancoillie was een hele fiere voorzitter.

De leden en het bestuur van Nautic Duikersclub vierden feest. De club mocht het 50-jarig bestaan vieren en daar waren de leden en het bestuur natuurlijk heel blij om.

“Onze club kende eigenlijk zijn oorsprong in Lendelede in 1972. De eerste trainingen vonden plaats in het privézwembad van aannemer Henri Govaere en onder leiding van redder Denis Declerck. Niet veel later werd een vzw opgericht onder de naam Nautic Duikersclub Lendelede en zo werd onze club geboren”, begint Andy Vancoillie, voorzitter van de club. “Rik Declercq werd voorzitter en hij zag al snel het ledenaantal toenemen. In 1974 kreeg Izegem een eigen openbaar zwembad en de leden verhuisden de club een jaar later naar hier, waar we intussen een vaste stek hebben.”

Duikreizen

De duikclub trok aanvankelijk richting Lessines in Wallonië om te duiken in de steengroeve daar. “Midden jaren tachtig trokken we voor het eerst met de club op reis naar Spanje. Later volgden ook duikreizen naar Egypte. We trokken daarnaast meer richting Zeeland om te duiken, iets wat we op vandaag nog altijd doen”, legt Andy uit. “Om een brevet te halen binnen onze club moesten we wachten tot 1987, toen werd Marc Lambertz de eerste instructeur binnen Nautic Duikersclub en hoefden we niet langer bij een andere club ons brevet te halen.”

We duiken veel samen, maar ook plezier maken is bij ons nooit ver weg

Nautic Duikersclub telt op vandaag maar liefst tien instructeurs. “We zijn heel trots op ons team. Sinds 2019 hebben we een vast lokaal op de site De Krekel Zuid langs de Rijksweg en daar voelen we ons echt thuis. We werken nauw samen met Flac Izegem en de Tribes en konden rekenen op de steun van onze stad om dit lokaal te verkrijgen, daar zijn we nog altijd erg dankbaar voor”, glundert Andy. “Trainen doen we op dinsdag- en vrijdagavond.”

Evenementen

De club groeide doorheen de jaren uit tot een hechte groep. “We duiken veel samen, maar ook plezier maken is bij ons nooit ver weg.”

“We gaan jaarlijks samen op weekend in augustus en dat sluiten we steevast af met een heerlijke barbecue, we zijn een echte vriendengroep geworden. We proberen ook vaak deel te nemen aan verschillende activiteiten. Zo zwommen we onder meer de Lesse af in duikerspak, namen we deel aan ‘auto te water’ en waren we present op de ‘D-Dive Days’. We tellen om en bij de 80 leden en ook daar zijn we heel blij mee.”

“We hebben een goed draaiend bestuur dat alles in onze club in goede banen leidt. Jürgen Van Den Berghe is onze ondervoorzitter, Bram Meersseman is verantwoordelijke van de duikschool, Korneel Demeyere is secretaris, Marnick Vannieuwenhuyse is onze materiaalmeester, Alain Vandewiele mag zich penningmeester noemen en ik ben voorzitter”, vertelt Andy.

“Als het van ons afhangt, dan doen we er nog 50 jaar bij. Nieuwe leden of geïnteresseerden zijn altijd welkom om contact op te nemen. We geven graag een woordje uitleg.” (MV)