Natuurwerkgroep De Zeevonk in De Panne bestaat 25 jaar: “Kinderen natuur uit de omgeving leren kennen”

Meer dan 25 jaar geleden kwam Rika Driessens in De Panne wonen. Ze volgde een cursus voor natuurgids en startte, samen met Anne-Marie Luca en Hilde Nottebaere, met ‘Natuurmiddagen voor kinderen’. Het begin van een natuurwerkgroep die later De Zeevonk werd genoemd.

Toen Rika Driessens meer dan 25 jaar geleden haar huis bouwde in De Panne, ontdekte ze een heleboel onbekende planten in haar tuin, die aan het Calmeynbos grensde. “Daar wilde ik het fijne van weten en na de geboorte van mijn dochter besloot ik een cursus voor natuurgids te volgen”, blikt Rika terug.

“Zo leerde ik mensen kennen met dezelfde interesse. Voor mijn eindwerk koos ik mijn eigen tuin als werkproject. Toen mijn dochtertje wat ouder werd, realiseerde ik mij dat er eigenlijk niets bestond om kinderen iets bij te brengen over de natuur.”

“Met de steun van een aantal vrijwilligers, waaronder Anne-Marie Luca en Hilde Nottebaere, zijn we gestart met ‘Natuurmiddagen voor kinderen’. De doelstelling was om één zaterdag per maand iets te organiseren waarmee kinderen op een leuke manier de natuur uit de omgeving leerden kennen: de duinen, het bos, het strand…, en waarbij alles te voet kon. Ook de gemeente waardeerde ons initiatief en we kregen lokalen in De Korre, gratis!”

Speelse manier

Het belevingsaspect en iets opsteken over de natuur op een speelse manier sprak ouders en kinderen aan. De groep is gestart met een 50-tal deelnemers.

“Wij waren toch een beetje de grondleggers van een initiatief dat later werd opgepikt door de overheid, door scholen”, zegt Rika. “Na een tijd hebben we de naam van de vereniging veranderd in Natuurwerkgroep De Zeevonk.”

Voorzitter Luc De Prycker legt uit: “De kinderen worden ingedeeld per leeftijdscategorie. De jongsten (eerste en tweede leerjaar) zitten in de groep Zeepaardjes, kinderen van het derde en vierde leerjaar noemen we Zee-egels en die van het vijfde en zesde leerjaar zijn de Zeehonden.”

Opgericht in: 1996. Rika Driessens nam samen met enkele vrijwilligers met een groot hart voor de natuur het initiatief om in groepsverband ‘Natuurmiddagen voor kinderen’ te organiseren. Later veranderden ze de naam in ‘Natuurwerkgroep De Zeevonk’. Voorzitter: Luc De Prycker. Lokalen: De Korre aan de Koninklijke Baan worden door het gemeentebestuur gratis ter beschikking gesteld voor de bijeenkomsten. Activiteiten: Elke tweede zaterdag van de maand nemen een 20-tal begeleiders kinderen tussen 6 en 16 jaar mee op pad voor boeiende, speelse én educatieve natuuractiviteiten.

“Toen bleek dat sommige kinderen graag nog wilden blijven komen na de lagere school, hebben we twee nieuwe groepen gecreëerd: de Zeeduivels en de Zeemonsters. Elke groep wordt begeleid door vrijwilligers die graag met kinderen omgaan en die een affiniteit met de natuur hebben. Per groep is er een verantwoordelijke als aanspreekpunt.”

“Onze vereniging telt nu een 20-tal begeleiders voor een 100-tal kinderen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Belangrijk is dat kinderen zich overal betrokken bij voelen en zich engageren, zoals op het Natuurfestival, Lammetjesdag, Dag van het Park in Veurne.”

Feest uitgesteld

Het geplande feest om het 25-jarige bestaan te vieren in december moet door corona helaas worden uitgesteld. Daar zou ook het lokale bestuur van De Panne, Koksijde en Veurne worden uitgenodigd, omdat zij voor financiële en materiële steun zorgen.

(MVQ)