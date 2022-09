Natuurwerkgroep De Kerkuil bestaat 25 jaar

Naast het grote feest voor het publiek vierde Natuurwerkgroep (NWG) De Kerkuil zijn 25ste verjaardag met een officiële plechtigheid met een terugblik op de start, waarbij de focus lag op een project rond kerkuilen.

Maar in al die jaren is de NWG geëvolueerd tot een bloeiende vereniging, actief in 10 gemeentes, met enthousiaste Werkuilen die veel meer doen dan vogels kijken. Ze bouwen nestkasten, organiseren voorstellingen en workshops, promoten hun vereniging op infostands. Het zijn doeners die samenwerken met de overheid, maar niet zelf aan beleid doen. Landbouwers zien ze als partners, die net als zij van de natuur houden. Hoewel de standpunten wel eens verschillen, vinden ze elkaar. Hun slagzin Met Natuurwerkgroep De Kerkuil boert de agrarische natuur beter illustreert dit duidelijk. In de toekomst blijft de vereniging zich inzetten voor nieuwe projecten rond onder meer de ringmus, de steenuil, de grauwe kiekendief, maar ze benutten ook nieuwe technologie zoals een webapplicatie en dronetechnologie, die minder destructief is voor gewassen en moeilijkere vogelsoorten kan opsporen.

Onderzoek

Ze leggen ook een digi-archief aan en zetten in op wetenschappelijk onderzoek waarbij ze vogels ringen, kleurmerken en zendertjes omdoen. Ze verspreiden hun visie en resultaten om hun draagvlak te verbreden en hopen hun ledenbestand van zo’n 1.000 leden uit te breiden met jong bloed vol frisse ideeën.

Meer info is terug te vinden op de website van de werkgroep: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/