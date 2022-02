Natuurpunt Staden quizt ten voordele van Vijfwegenpoel

De algemene kennisquiz van Natuurpunt Groot-Staden vindt plaats op vrijdag 18 februari om 19.15 uur in zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat 2 in Oostnieuwkerke. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg. Er dient vooraf per mail ingeschreven te worden via natuurpuntgrootstaden@gmail.com met vermelding van contactgegevens en ploegnaam. De opbrengst gaat naar De Vijfwegenpoel, het natuurgebied op De Vijfwegen dat Natuurpunt Groot-Staden beheert. Meer info bij Daan Vandekerkhove : 0486/214.608.