Natuurpunt De Leiemeersen wandelt het nieuwe jaar in

Natuurpunt De Leiemeersen organiseerde een Nieuwjaarswandeling. Met voorzitter Rik Libbrecht als gids, verkenden een twintigtal natuurvrienden de omgeving rond en in het natuurdomein de Leiekant. Ook een pas aangeplant stuk bos in de Waterstraat werd aangedaan. “Tijdens onze bomenplantdag in februari 2023 hebben we hier met een flink aantal vrijwilligers een groot deel van de 2.000 voorziene bomen en struiken aangeplant”, vertelt Rik trots. Na afloop van de wandeling hief het gezelschap in Het Applauws het glas op het nieuwe jaar. Op zaterdag 21 februari vindt in het Dorpshuis van Rekkem de ledenvergadering van Natuurpunt De Leiemeersen plaats.